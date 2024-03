Che orologio di lusso comprare con 1000 euro? Niente Rolex ma ci sono tante alternative

Ve lo abbiamo detto molte volte su queste pagine: con 1.000 euro non si compra nessun Rolex, ma questo non vuol dire che non sia un budget adeguato per acquistare un orologio che bello da vedere e capace di assicurare ottime prestazioni. Ecco quale orologio comprare con meno di 1.000 euro, vi proponiamo cinque modelli che vi conquisteranno.

Tissot Seastar

Questo diver viene declinato in varie configurazioni, con cassa a partire da 36mm e un prezzo di listino di 475 euro per il modello al quarzo. Tanti i quadranti tra cui scegliere, ancora di più le combinazioni cassa e bracciale, non mancano modelli bicolore acciaio/oro così come varianti più sportive con cinturino in gomma. Prezzo abbordabile per un segnatempo dall'anima sportiva.

Hamilton Khaki Field King Auto

Prezzo competitivo (825 euro) per questo orologio da uomo con cassa 40mm e bracciale in acciaio, alimentato dal movimento H-40 di Hamilton con riserva di carica fino a 80 ore. La cassa è in acciaio, il vetro è zaffiro, il fondello a vista. Impermeabile fino a 5 bar, Hamilton Khaki Field King Auto non sarà il re assoluto dei sette mari ma sulla terra ferma non teme confronti.

Longines Conquest

Si parte da 950 euro per il modello al quarzo con bracciale in acciaio o in pelle (nei colori blu, nero o marrone), disponibile in varie misure tra cui 41mm e 43mm per polsi generosi, ma anche 34mm e 29mm per chi ha un polso esile. Longines Conquest è un orologio sportivo ed elegante allo stesso tempo, proposto con una grande varietà di quadranti tra cui nero, blu e argento. Un classico che non stanca mai.

Lunar Pilot di Bulova

Bulova Lunar Pilot è la riedizione dell'omonimo orologio che il 2 agosto 1971 è stato sulla Luna insieme all'equipaggio della Missione Spaziale Apollo 15. La versione che vi proponiamo costa 595 euro di listino ed ha cassa e bracciale in acciaio, quadrante bianco. e contatori e lunetta blu, per un tocco sportivo. Il movimento è un 262 kHz Precisionist ad alte prestazioni, il vetro è in zaffiro e il fondello a vite. Un orologio storico, ad un prezzo accessibile.

Mido Ocean Star 200

Servono 980 euro per il modello con movimento automatico riserva di carica 80 ore, cinturino in gomma e cassa in acciaio con quadrante e ghiera nera. Impermeabile fino a 200 metri, Mido Ocean Star 200 può contare su indici riempiti di Super LumiNova per una luminosità altissima anche durante le immersioni, da segnalare anche il fondello inciso con logo Ocean Star e la presenza di alette protegge corona sulla cassa.

