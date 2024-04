Quale orologio comprare a meno di 800 euro? La top 5 dei migliori, ve ne innamorerete

Volete comprare un nuovo orologio ma avete un budget inferiore ai 1.000 euro? Non è affatto una cifra bassa, anzi, si tratta di un budget che vi permetterà di acquistare numerosi orologi al quarzo e automatici di buona marca, come questi 5 che abbiamo scelto per voi.

Hamilton Khaki Navy Scuba

La cassa è da 37 millimetri, il colore del quadrante è argentato, protetto da un vetro zaffiro anti riflesso. Grazie a fondello e corona a vite, l'orologio è impermeabile fino a 100 metri. H82231150 per questo orologio al quarzo con cassa e bracciale in acciaio.

D1 Milano Skeleton

quadrante interamente scheletrato per la colorazione Gun Metal di cassa e bracciale in acciaio inossidabile 315L lucido e spazzolato. Il movimento Seiko SII NH70-L è a carica automatica con 24 rubini, la cassa ha una dimensione di 45 millimetri. Questo modello D1 Milano si caratterizza per un

Venezianico Redentore Ultra Black

orologio che unisce eleganza e minimalismo in un design assolutamente classico e senza tempo. Venezianico Redentore Ultra Black si caratterizza per un quadrante nero assoluto ottenuto tramite l'utilizzo della vernice giapponese Musou Black che assorbe il 99.4% della luce. La cassa in acciaio è da 40 millimetri, protetta da un vetro zaffiro con trattamento antiriflesso, il cinturino è in pelle Anilveau, made in Italy. Che stile! Un

Tissot Gentleman

Bulova Sutton Automatico

Bastano meno di 500 euro per acquistare questo modello Tissot con movimento al quarzo svizzero e indicatore EOL per capire quando la batteria sta raggiungendo il suo limite. Un orologio elegante con cassa da 40mm e bracciale in acciaio, in tutti i casi con lavorazione soleil. cassa tonda da 41mm e bracciale in acciaio. Il movimento garantisce una riserva di carica fino a 40 ore, il fondello è a vista mentre il vetro è Minerale. Il quadrante è disponibile in verde, blu, nero o turchese: A partire da 299 euro per il modello con cinturino in pelle.

