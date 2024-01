Meglio un orologio con cinturino in pelle o bracciale in acciaio? Non è una scelta banale

Volete comprare un nuovo orologio ma siete indecisi: meglio un orologio con bracciale in acciaio o con cinturino in pelle? Non è un dubbio di poco conto dal momento che tra cinturino e bracciale ci sono tante differenze ed è importante scegliere la tipologia più adatta alle proprie esigenze.

Il cinturino dell'orologio non è solamente un orpello estetico ma ha anche un ruolo prettamente funzionale che serve a sostenere il segnatempo sul polso, dunque è importante che il bracciale sia estremamente confortevole da portare per molte ore.

Cinturino in pelle per orologio

Iniziamo dicendo che i cinturini in pelle o similpelle generalmente costano meno rispetto ai bracciali in acciaio, oggi è possibile acquistare cinturini di buona fattura made in Italy per poche decine di euro, in una vasta scelta di colori e persino con dettagli personalizzati.

Il cinturino di pelle è montato di serie in quasi tutti gli orologi dress, questo perché si tratta di un cinturino elegante per definizione, perfetto da indossare con l'abito, sotto la camicia o in generale con un tipo di abbigliamento più formale rispetto alla felpa o alla sola T-Shirt. Se di buona qualità, i cinturini in pelle sono comodi da indossare anche a lungo, purtroppo però la resistenza non è il loro punto forte e spesso dopo qualche mese di utilizzo noterete strappi o antiestetiche pieghe. Inoltre la pelle assorbe il sudore e l'acqua, questo vuol dire che i cinturini realizzati con questo materiale sono poco adatti per essere utilizzati durante l'estate o al mare.

Avete ancora dubbi? Ecco i migliori orologi con cinturino in pelle che si distinguono per l'ottimo rapporto qualità/prezzo.

Orologio con bracciale in acciaio

I bracciali in acciaio rappresentano una scelta quasi obbligata per gli orologi sportivi, oggi esistono orologi con bracciali integrati o separati, così da poter cambiare bracciale con relativa semplicità. I bracciali più resistenti sono realizzati in acciaio 316L, sono morbidi e anallergici, dotati di chiusura a farfalla o deployante per assicurare il fissaggio al polso.

I bracciali in acciaio sono mediamente più resistenti di un cinturino in pelle, anche se bisogna stare attenti a cadute, piccoli urti, graffi o abrasioni che rischiano di rovinare l'estetica del bracciale. A differenza dei cinturini in pelle, basta una passata sotto l'acqua corrente per togliere le impurità e i residui di sporco che può accumularsi tra le maglie del bracciale (a tal proposito, ecco come pulire un orologio in acciaio per farlo tornare lucido).

L'orologio con bracciale in acciaio è sportivo per definizione ma oggi può adattarsi bene anche ad un look più classico, non sfigurando in occasioni casual o più eleganti, inoltre bracciali di questo tipo possono essere portati senza problemi anche durante le giornate più calde, a patto di non aver stretto troppo le maglie. Di contro, i costi per l'acquisto sono più elevati rispetto ad un cinturino in pelle.

Cinturino in pelle vs bracciale in acciaio: chi vince?

Dopo aver elencato pro e contro, la risposta giusta alla domanda posta qui sopra è "dipende". Dipende ovviamente dalle vostre esigenze e dai gusti personali, non esiste una scelta migliore o peggiore tra le due. Tenete presente che i bracciali in acciaio sono sicuramente più versatili e resistenti mentre i cinturini in pelle sono più economici ed eleganti, ma potreste doverli sostituire con discreta frequenza a causa dell'eccessiva e rapida usura.

E voi cosa preferiti, orologi con bracciale in acciaio o con un più elegante cinturino in pelle? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.