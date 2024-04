Questo orologio automatico Bulova vi farà impazzire e costa meno di 300 euro in offerta

Un orologio automatico di Bulova, bello da vedere, ad un prezzo contenuto? Esiste e sta riscuotendo un notevole successo, grazie anche al prezzo di listino particolarmente contenuto, meno di 300 euro ora su Amazon.

VAI SUBITO ALL'OFFERTAParliamo del Bulova Aerojet (ora a 262 euro su Amazon) in versione con quadrante grigio, lancette, indici e pulsanti PVD oro rosa. La cassa è in acciaio da 41 millimetri (alta 12 mm), l'orologio viene fornito con un cinturino in pelle nera con chiusura a fabbia, il cinturino è lungo circa 21 centimetri. Orologio automatico, dicevamo, perché questo modello ha un calibro con 21 rubini capace di assicurare una riserva di carica di 40 ore, il tutto in un peso di appena 58 grammi con resistenza all'acqua fino ad un massimo di 3 bar.

Ma la particolarità del Bulova Aerojet è la piccola finestra sul quadrante che permette di vedere il movimento in azione, una piccola chicca che sta conquistando tutti coloro che cercano un orologio dallo stile unico e sicuramente originale.

Si tratta indubbiamente di uno dei migliori orologi economici da uomo, un segnatempo di grande marca con una qualità costruttiva elevata e un design particolare, che non ha nulla da invidiare ad orologi di marche più blasonate, pur con un prezzo davvero contenuto.

