Il nuovo orologio da 700.000 euro di Cristiano Ronaldo con 388 diamanti e 27 rubini

Cristiano Ronaldo da oltre 20 anni collabora con Jacob & Co, di cui è anche testimonial oltre che fan. Il fenomeno portoghese, che di recente si è trasferito all’Al-Nassr, ha sfoggiato un maxi orologio verde Caviar Tourbillon.

Si tratta di un pezzo unico, battezzato “Caviar Flying Tourbillon Tsavorite”, che vale più di 700.000 euro e che è stato realizzato appositamente per il fuoriclasse ex Real Madrid e Juventus.



Per la realizzazione ci sono voluti circa tre anni e a stupire non è solo la cassa verde che salta immediatamente all’occhio, anche gli intagli in oro bianco 18 carati da 47 mm di larghezza e 18,85 mm di spessore presenti su quadrante, cassa e fibbia, oltre ai 388 tsavoriti tagliati a baguette. Nell’orologio sono presenti 216 componenti, 27 rubini e una riserva di carica di 42 ore, mentre in prossimità delle ore 6 è presente un tourbillon volante di 60 secondi.

I tre anni sono stati impiegati non tanto per l’assemblaggio ma per reperire le preziose gemme (tutte dello stesso colore) e incastonarle all’interno dell’orologio.



Il produttore spiega che anche la scelta del colore non è stata casuale: è un omaggio all’Arabia Saudita, la cultura di questo Paese infatti ritiene che il verde fosse il colore preferito del profeta Maometto.