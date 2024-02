Orologi uomo sportivi economici: i nostri preferiti a meno di 500 euro

Vi abbiamo già segnalato i migliori orologi eleganti economici per fare bella figura, se i cinturini in pelle non fanno per voi e preferite qualcosa di più sportivo, non preoccupatevi: ecco gli orologi sportivi economici da comprare con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Non resterete delusi, garantiti.

Casio G-Shock GA-B2100C-9A

GA-B2100C-9A presenta una cassa ottaginale in resina di colore giallo e cinturino (sempre in resina) della stessa colorazione, per un tocco di estate in pieno inverno. Oltretutto questo orologio è alimentato dalla tecnologia Tough Solar ed è per questo equipaggiato con un piccolo pannello solare che fornisce all'orologio tutta l'energia necessaria. Inoltre è perfettamente compatibile con l'app G-Shock che permette di regolare l'ora facilmente, aggiungere promemoria e attivare la funzione trova orologio. Il prezzo di listino è fissato a 159 euro.

Casio MTP-B145

Casio MTP-B145 è un orologio sportivo super economico (meno di 100 ero) impermeabile fino a 50 metri, questo modello è dotato di una batteria capace di assicurare tre anni di autonomia e si distingue per il bracciale integrato in acciaio e cassa tonda con quadrante in vari colori vivaci. Attualmente è in offerta su Amazon ad un prezzo di 70 euro su Amazon... davvero molto interessante.

Citizen Tsuyosa

Un classico. Citizen Tsuyosa presenta una cassa in acciaio da 40 millimetri, bracciale integrato in acciaio, corona a vite, fondello a vista e movimento meccanico con riserva di carica 40 ore. Tsuyosa si distingue anche per il quadrante disponibile nei colori nero, bianco, giallo, turchese, verde, blu e grigio scuro. Il prezzo? Su Amazon.it si parte da 245 euro fino a 289 euro a seconda della configurazione e del dial scelto.

Orient Mako 2/Ray 2

Orient Mako 2/Ray 2 ha un prezzo di 191 euro, davvero niente male considerando che parliamo di un orologio subacqueo fino a 200 metri con cassa 41mm stile Oyster da, quadrante nero profondo o blu profondo protetto da vetro minerale, alimentato da un movimento automatico giapponese di manifattura Orient. Per poco meno di 200 euro, Orient Mako 2/Ray 2 è un diver automatico di pregio con una identità assolutamente riconoscibile, pur richiamando gli stilemi di questa tipologia di segnatempo.

Tissot PRX Powermatic 80

Tissot PRX Powermatic 80 costa 491 euro su Amazon, si tratta della versione automatica di uno degli orologi più venduti della casa Svizzera. Bracciale integrato e cassa in acciaio satinato sono i punti di forza di questo orologio, che vi consigliamo di acquistare nella variante con quadrante verde decorato con un motivo tapisserie in rilievo. Il movimento Powermatic 80 del gruppo Swatch garantisce una riserva di carica di circa 80 ore.