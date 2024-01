Meglio orologi svizzeri o giapponesi? Ecco cosa cambia

Meglio svizzeri o giapponesi? Parliamo naturalmente di orologi: da decenni gli appassionati dibattono sulla qualità degli orologi prodotti in Svizzera e Giappone, lodando a qualità dei primi e sminuendo i secondi. Ma davvero gli orologi svizzeri sono meglio dei giapponesi? Oppure è solamente una falsa credenza? Facciamo chiarezza.

Orologi svizzeri vs orologi giapponesi

Premesso che non c'è nessuna gara e non vogliamo decretare se siano meglio gli orologi svizzeri o gli orologi giapponesi, proviamo ad analizzare queste due diverse filosofie di intendere, realizzare e commercializzare gli orologi. L'industria svizzera dell'orologeria vanta tecniche, esperti orologiai e manifatture invidiate in tutto il mondo. Marchi come Audemars Piguet, Omega, Patek Philippe, Rolex, Vacheron Constantin, Ulysse Nardin, Breitling, Longines, Jaeger-LeCoultre, Tag Heuer, Zenith e tante altre Maison realizzano da oltre 100 anni gli orologi più ambiti, ricercati e venduti al mondo.

Gli orologi svizzeri sono dotati di movimenti di assoluta precisione ma non tutti ugualmente affidabili, inoltre c'è da dire che gli orologi svizzeri hanno prezzi medi decisamente più alti rispetto agli orologi giapponesi. Il motivo? I movimenti meccanici svizzeri e tutte le parti dell'orologio (pensiamo a casse e bracciali) sono generalmente meglio rifiniti e spesso assemblati a mano da artigiani altamente specializzati. Possiamo dire che tra i pregi dei meccanismi svizzeri troviamo l'alta precisione e le finiture, mentre il loro prezzo è indubbiamente un punto debole. Passando invece agli orologi giapponesi, bisogna dire che spesso i calibri di produzione asiatica risultano generalmente poco curati e più grossolani, sebbene estremamente affidabili e con un rapporto qualità/prezzo ancora oggi imbattibile. Movimenti solidi e funzionali, magari non bellissimi da vedere, caratteristica che però aiuta a tenere contenuti i prezzi finali per il consumatore.

Gli orologi giapponesi hanno la fama di indistruttibili, sia che si parli di quarzi che di movimenti meccanici o automatici. E questo è indubbiamente vero, marchi come Casio (con la linea G-Shock, ma non solo), Citizen, Orient e Seiko producono orologi in grado di funzionare senza alcun problema dopo decenni di utilizzo (o inutilizzo).

Con l'eccezione di alcuni brand come Grand Seiko e artigiani locali con produzioni di nicchia, mancano veri e propri marchi di orologeria di lusso giapponese. Negli anni i principali player del mercato hanno lavorato su grandi numeri e oggi Citizen, Seiko e Casio producono milioni di orologi ogni anno, venduti in tutto il mondo. A differenze invece delle grandi Maison svizzere che spesso limitano la produzione annuale a poche decine o centinaia di migliaia di pezzi. Nel caso degli orologi giapponesi si parla di una vera produzione industriale su larga scala, spesso a discapito però delle rifiniture e della qualità generale.

In definitiva quindi non esiste un vero vincitore (e nemmeno vogliamo eleggerlo) tra orologi giapponesi e orologi svizzeri. Il prezzo spesso gioca a vantaggio dei primi, così come l'affidabilità dei movimenti, tuttavia gli orologi svizzeri risultano più curati in fase di assemblaggio e con una qualità media generalmente più alta. Chi ha un budget più contenuto si orienta solitamente verso orologi giapponesi optando per marchi come Seiko, Orient e Caso, al contrario chi può spendere qualcosina in più si rivolge a marchi svizzeri partendo magari da brand entry o mid level per poi salire verso gli orologi di lusso.

E voi, quale scuola preferite tra gli orologi giapponesi e gli orologi svizzeri?