Orologi con quadrante verde: i migliori per rapporto qualità prezzo da comprare nel 2024

Gli orologi con quadrante verde sono ormai una concreta realtà dell'orologeria e se fino a pochissimi anni fa erano visti come un qualcosa di particolare e unico, oggi il dial verde affiancano regolarmente quadranti neri, blu e bianchi. Ma quali sono i migliori orologi con quadrante verde? Ecco i nostri cinque modelli preferiti per l'inizio del 2024.

Festina F20426/7

Questo modello Festina costa 70 euro su Amazon ed è l'orologio più economico della nostra selezione. Presenta una cassa in acciaio colore argento da 43mm, quadrante di colore verde con lancette in oro rosa e datario, vetro minerale, cinturino verde con fibbia ad ardiglione e chiusura con logo Festina. Impermeabile fino a 5 bar, alimentato da un meccanismo al quarzo, peso totale 60 grammi. Elegante e sportivo allo stesso tempo, un orologio da non sottovalutare.

Orient Bambino V4

Un bel quadrante verde intenso su sfondo nero, questo modello di Orient Bambino si contraddistingue per una cassa PVD oro e lancette della stessa tonalità, il tutto abbinato ad un elegante cinturino in pelle. Il prezzo? 239 euro su Amazon, una cifra in linea con gli altri orologi Orient, che ricordiamo montano calibri automatici di manifattura giapponese.

Tissot PRX Powermatic 80

Non ha bisogno di presentazioni il Tissot PRX Powermatic 80 (527 euro su Amazon), orologio iconico della Maison svizzera con bracciale integrato e cassa in acciaio satinato, contraddistinto in questa versione da un quadrante verde con tapisserie in rilievo, in un motivo geometrico che ricorda quello adottato da Audemars Piguet per il quadrante del Royal Oak. Il movimento Powermatic 80 garantisce una riserva di carica pari a 80 ore. Se volete spendere meno potete optare per la versione al quarzo (poco meno di 400 euro) con quadrante verde lavorazione soleil.

Citizen Tsuyosa

Costa 264 euro in offerta, il Citizen Tsuyosa si distingue per il bracciale integrato alla cassa (da 40 mm) e per il fondello a vista che permette di vedere in azione il movimento automatico. E' uno degli orologi più chiacchierati e venduti degli ultimi anni e non è difficile capire perché: ottima qualità al giusto prezzo.

Tissot Gentleman Powermatic 80 Silicium

Altro orologio che vi consigliamo di casa Tissot, l'immortale Tissot Gentleman Powermatic 80 Silicium. Un orologio classico ispirato nelle linee al Rolex Oyster Perpetual, design tradizionale tra l'elegante e lo sportivo per tutte le occasioni. Il prezzo? Al momento costa 846 euro su Amazon, anche in questo caso con riserva di carica 80 ore garantite dal movimento Powermatic 80 con spirale in silicio antimagnetica.