Quanti orologi produce Rolex all'anno, più o meno di un milione?

Non è un mistero: comprare un orologio Rolex nuovo è difficile, i concessionari del marchio sono pieni di richieste dei clienti ma la Maison di Ginevra non riesce a soddisfare la domanda, infinitamente superiore rispetto ai volumi di produzione. Ma quanti orologi produce Rolex all'anno?

Non ci sono dati precisi in merito ma nel report State of the Industry - Swiss Watchmaking 2022 redatto da Morgan Stanley negli Stati Uniti, si parla una produzione annuale di Rolex stimata in circa 1.05 milioni di pezzi, altre voci invece parlano di una cifra compresa tra 800.000 e un milione di orologi che escono ogni anno dalle fabbriche svizzere.

Rispetto ad altre Maison del lusso si tratta di numeri certamente importanti se pensiamo che (sempre secondo stime) Patek Philippe produce circa 68.000 orologi l'anno mentre Breitling si ferma a quota 170.000. Omega e Tag Heuer raggiungono una produzione stimata di oltre 500.000 pezzi su base annuale ma c'è chi fa meglio: Longines produce 1.8 milioni di orologi mentre Swatch supera l'impressionante numero di 3.2 milioni di orologi realizzati annualmente.

Nonostante l'alto numero di pezzi prodotti, per comprare un Rolex a listino dovrete mettervi in lista d'attesa e attendere la chiamata del concessionario che potrebbe arrivare dopo qualche mese o a distanza di uno o due anni, a seconda della rarità della referenza da voi scelta.