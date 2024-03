Orologi da polso: cosa cambia tra vetro zaffiro e minerale, qual è più resistente?

Quante volte avete letto (anche sulle nostre pagine) tra le caratteristiche di un orologio la presenza del vetro zaffiro o vetro minerale per proteggere il quadrante. Ma cosa cambia tra questi due tipi di vetri e qual è il migliore?

Che cosa cambia tra vetro minerale e zaffiro?

Il vetro zaffiro è sicuramente in grado di garantire un ottimo livello di protezione dal momento che parliamo di un vetro molto duro e secondo in questo senso solo la diamante. In altre parole un vetro zaffiro può essere scalfito solamente dal diamante ed è un quindi un materiale particolarmente resistente, la migliore opzione possibile che possiate trovare su un orologio da polso. I vetri minerali invece offrono un livello di protezione leggermente più basso, si tratta di vetri con trattamenti chimici o riscaldati per renderli più robusti. La resistenza ai graffi è comunque buona per l'utilizzo quotidiano, si rischia invece di più in situazioni estreme. In altre parole se avete un orologio con vetro minerale non vi consigliamo di usarlo per fare sport o al lavoro se svolgete un mestiere molto fisico. Esiste poi una terza opzione ed è quella del vetro in plexiglass, un tipo di protezione difficile da rompere ma che si graffia purtroppo molto facilmente. E' vero che basta poco per lucidare un plexi e riportarlo allo stato originale (a proposito, ecco come pulire e lucidare bene un orologio), tuttavia il rischio graffi è davvero alto, di contro è impossibile spaccarlo in frammenti appuntiti che possano infilarsi nel quadrante o nelle parti meccaniche dell'orologio rischiando così di danneggiare i componenti dello stesso.

Il vetro plexi viene usato sopratutto su orologi vintage o su determinati modelli sportivi. Se volete stare tranquilli dovreste optare per un orologio con vetro zaffiro, certo tenete presente però che i costi saranno più alti rispetto ad un segnatempo con vetro minerale o acrilico.

