Rolex e Omega sono due delle Maison orologiere svizzere più conosciute al mondo, entrambe specializzate nella produzione di segnatempo di lusso. Sono in molti a pensare che Omega sia inferiore a Rolex come blasone, questo anche se gli orologi Omega sono della stessa qualità dei Rolex. Rolex vs Omega: qual è la marca migliore?

Se vi chiedete se gli orologi Omega sono della stessa qualità Rolex, la risposta è sì: gli orologi delle collezioni Omega Speedmaster, Aquaterra, Seamaster, Constellation e DeVille non hanno assolutamente nulla da invidiare ai segnatempo più iconici di Rolex come Daytona, Submariner e Datejust.

Entrambe le Maison utilizzano materiali di altissima qualità, dall'acciaio più resistente all ceramica, passando per oro rosa, oro giallo, oro bianco e pietre preziose per decorare ghiere e quadranti. La lavorazione di un orologio Omega passa attraverso numerose fasi nelle quali ogni singolo componente viene controllato e assemblato minuziosamente, con una attenzione ai dettagli quasi maniacale.

Le rifiniture sono di alto pregio così come la lavorazione dei quadranti, laccati con vernici brillante e luminose e spesso decorati con una trama originale. Tutti i movimenti Omega sono realizzati in-house dalla Maison, così come i calibri Rolex, a differenza di quest'ultima però, Omega utilizza anche complicazioni complesse come Tourbillon e Fasi Lunari, proponendo dunque anche orologi tecnicamente più avanzati rispetto a quelli della casa "rivale".

Gli orologi Omega godono dunque di grande considerazione e assolutamente possono essere paragonati ai modelli Rolex per fascino e qualità costruttiva. La buona rivendibilità sul mercato secondario è limitata ad alcuni modelli come Speedmaster, Seamaster e sopratutto gli orologi Omega di 007, veri e propri oggetti di culto da collezione per gli amanti della spia britannica.

Avere al polso un orologio Omega vuol dire indossare un segnatempo ricco di storia e blasone, con una qualità altissima e una affidabilità garantita, qualità queste da sempre condivise con Rolex. Dunque sì, gli Omega sono assolutamente a livello dei Rolex, la scelta su quale orologio acquistare dipende dunque solamente da voi.

Se invece il vostro budget è limitato ma non volete rinunciare al fascino di un orologio Omega, perché non puntare sul MoonSwatch? Ecco che differenze ci sono tra Omega Speedmaster e MoonSwatch.