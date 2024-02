Orologi Omega: qual è il MoonSwatch più ricercato e raro di tutti?

La collezione Omega x Swatch continua a crescere e mentre attendiamo notizie sull'arrivo del MoonSwatch Snoopy scopriamo insieme qual è l'orologio più raro e ricercato della serie. No, non è il Moonswatch Moonshine Gold con lancette e dettagli color oro.

Nonostante gli orologi della collezione MoonSwatch Omega x Swatch non siano prodotti in edizione limitata, c'è un modello più difficile da reperire e per un motivo ben specifico. Parliamo del MoonSwatch Mission to Neptune, caratterizzato da un cinturino nero e da una cassa blu con quadrante dello stesso colore. Questo Omega MoonSwatch è uno dei più ricercati poiché ritirato dalla vendita per un breve periodo e poi tornato in commercio in quantità, sembra, inferiore rispetto alla prima produzione. I modelli di prima generazione avevano un problema con la vernice utilizzata per dipingere la cassa in Bioceramica, che a contatto con la pelle umana e il sudore tendeva a scolorire, lasciando una chiazza azzurra sul polso.

Il problema è stato presto risolto in fase di produzione ma per diversi mesi il MoonSwatch Mission to Neptune non è stato distribuito, nonostante fosse molto richiesto, contribuendo a far diventare questo modello il più ambito e ricercato della collaborazione tra Omega e Swatch, iniziata nel marzo 2022 e destinata a continuare a lungo.