Orologi di lusso usati: 6 trucchi per comprare in sicurezza evitando problemi

Negli ultimi anni gli orologi di lusso sono tra i prodotti più acquistati sul mercato secondario, le piattaforme second hand sono piene di annunci e lo stesso vale per i rivenditori fisici, che spesso propongono orologi usati grandi marche a prezzi interessanti.

Comprate solo da venditori affidabili e piattaforme sicure

Può sembrare un consiglio scontato ma spesso può salvarvi da potenziali problemi in fase di acquisto. Che si stia parlando di un negozio fisico, di un negozio online o di un venditore privato o reseller, controllate sempre il grado di affidabilità del venditore.

Se il venditore è uno store fisico non avrete problemi a trovare recensioni online, mentre se parliamo di un privato o comunque di un rivenditore online, controllate semp Orologi usati di lusso sono ormai in vendita su tutte le piattaforme second hand ma fate attenzione, spesso queste ultime tutelano gli acquirenti solo fino ad una determinata soglia di spesa, quindi leggete bene quali le vostre garanzie ed i vostri diritti in caso di compravendita a distanza.

Se l'acquisto avviene senza la possibilità di toccare fisicamente in bene, preferite sempre la spedizione assicurata, magari con un corriere specializzato in spedizioni di articoli di lusso. Costa di più, ma sarete sempre tutelati in caso di problemi con la spedizione come lo smarrimento del pacco o il danneggiamento dello stesso durante il trasporto.

Fate aprire l'orologio da un orologiaio di fiducia

Se l'incontro avviene di persona, non ci sono dubbi, dovete necessariamente recarvi dal vostro orologiaio di fiducia per far aprire l'orologio e assicurarsi che tutte le parti meccaniche siano coeve e funzionanti. Purtroppo non è raro acquistare orologi di lusso originali ma con parti interamente sostituite o "mischiate" con pezzi non autentici o non adatti per il segnatempo in questione. Solo un bravo orologiaio può dirvi se tutti i pezzi sono in regola e sopratutto se l'orologio presenta componenti danneggiate che richiederebbe una eventuale revisione tecnica.

Attenti al prezzo: troppo basso può destare sospetti

Il prezzo deve insospettirvi se è troppo basso rispetto alla media del mercato degli orologi della stessa marca. Per fare un esempio banale ma efficace: a tutti piacerebbe acquistare un Rolex a 500 o 1000 euro ma questo non è assolutamente possibile, e no, nemmeno nel caso di orologi malconci con cristalli graffiati o bracciali estremamente usurati. Semplicemente perché nessun orologio della maison di Ginevra viaggia a queste cifre sul mercato dell'usato. Controllate sempre il prezzo medio dell'orologio che volete acquistare e se il prezzo risulta troppo basso, chiedete spiegazioni e se qualcosa non vi convince, diffidate e interrompete la trattativa.

Se avete dubbi, ecco come riconoscere un Rolex originale da uno falso.

Pagate solo con metodi tracciabili

Altro punto molto importante, non consegnate mai anticipi a perfetti sconosciuti e non pagate mai in contanti, a meno che non si tratti di un rivenditore molto famoso con una storia certa e verificabile. Mai dare soldi contanti in mano ad altre persone senza aver visto o toccato il bene, in generale preferite metodi di pagamento sicuri e che possano essere tracciati, come il bonifico bancario. Questo vale per chi compra, ma anche per chi vende.

Garanzia, corredo e documento di lecita provenienza

Per essere sicuri di non aver acquistato un orologio di dubbia provenienza, fatevi consegnare al momento dell'acquisto la garanzia originale, se presente, o un certificato di garanzia firmato dal rivenditore, insieme al corredo originale dell'orologio, anche questo se presente. In ogni caso fatevi firmare sempre un documento nel quale si attesta che l'orologio acquistato è originale in ogni sua parte ed è frutto di lecita provenienza, in questo modo potrete tutelarvi in caso l'orologio dovesse risultare rubato.

Scambio a mano? Solo in luoghi sicuri e affollati

Altra regola da seguire come un mantra: avete comprato un orologio di lusso online e siete pronti per incontrarvi con il venditore per concludere la trattativa, ma non prima di aver visto e toccato l'orologio dal vivo. In questo caso evitate di incontrarvi in luoghi appartati come parcheggi semi deserti o zone industriali disabitate, il miglior luogo per lo scambio è sempre la sede della propria banca, avendo magari prima la premura di avvisare il direttore o un impiegato della stessa.