Il 2022 è stato un anno d’oro per il mondo dell’orologeria, complice l’introduzione sul mercato e vendita di molti esemplari in edizione limitata, tra cui il 1899 Rossonero Automatic dedicato all’AC Milan. Ma quali sono gli orologi più costosi venduti all’asta nel 2022? Vediamone alcuni.

Prima di tutto, qualche numero shock: Sotheby's, Christie's e Phillips, le tre case d’aste principali dell’haute horlogerie, hanno venduto insieme orologi per un totale di 626 milioni di dollari. Il più costoso di tutti è stato venduto a esattamente 7.724.346 dollari: si tratta del Patek Philippe Ref. 2499 del 1957, doppiamente firmato dal rivenditore Gobbi Milano e uno dei nove modelli in oro rosa noto per avere questa caratteristica. L’ultima volta venne venduto a 2,7 milioni di dollari nel 2007, giusto per darvi una pietra di paragone al fine di comprendere l’incredibile aumento del suo valore.

Segue al secondo posto il George Daniels Spring Case Tourbillon venduto a poco più di 4 milioni di dollari, prezzo da record per il brand inglese e secondo al mondo per prezzo raggiunto da un produttore indipendente. L'ingegnosa cassa in due parti ha una sezione interna che contiene il meccanismo di movimento, incernierato all'esterno cosicché basti premere un pulsante nel cinturino per rivelare il quadrante inverso. Insomma, un autentico capolavoro d’ingegneria.

In terza posizione con un valore di 3,6 milioni di dollari circa si trova il Richard Mille RM56-01 con cassa in zaffiro e titanio e skeletonized tourbillon, uno dei nove orologi del marchio venduti a Ginevra nel 2022 a oltre 1 milione di dollari. Tra questi troviamo anche il Patek Philippe “Pink-on-Pink” Ref. 1518 venduto a 3,3 milioni di dollari e il Patek Philippe Nautilus Ref. 5711 con doppia firma Tiffany & Co., aggiudicato a 3,1 milioni di dollari dopo la sua vendita nel 2021 ad appena 50.000 dollari.

Nella Top 20, dieci esemplari sono stati venduti da Christie’s e nove hanno superato quota 3 milioni di dollari.

Parlando sempre di orologi di lusso, ecco quanto bisogna aspettare per un Rolex dopo l'ordine.