Gli orologi Cartier sono allo stesso livello dei Rolex oppure no?

Per quanto quello tra Rolex e Cartier possa sembrare un confronto impari, al momento di un possibile acquisto è sicuramente lecito domandarsi se sia meglio comprare un orologio Rolex oppure un orologio di Cartier. Rolex vs Cartier: chi vince?

Rolex e Cartier modelli e design

Chiaramente riguardo al design dei singoli orologi Rolex e Cartier i gusti personali non si discutono, bisogna però riconoscere che entrambe le case orologiere hanno dalla loro modelli assolutamente iconici e che hanno scritto pagine di storia. Pensiamo a Rolex Datejust, Oyster Perpetual, Submariner e Daytona da una parte, Cartier Tank e Cartier Santos dall'altra. In ogni caso parliamo di orologi di lusso immediatamente riconoscibili con un design senza tempo che ha spinto altri produttori a proporre linee con design simili allo scopo di inseguirne il successo.

Rolex contro Cartier qualità costruttiva

Entrambe le Maison producono orologi di altissima qualità realizzati solamente con materiali di pregi come l'acciaio 316L, la ceramica e ovviamente oro in varie declinazioni (oro bianco, oro rosa e oro giallo) con l'aggiunta di pietre preziose per decorare quadranti e lunette. In tutti e due i casi la qualità costruttiva è molto alta, l'attenzione ai dettagli è maniacale per quanto riguarda i quadranti l'assemblaggio dei bracciali, delle casse e della singola minuteria come le lancette. Il controllo qualità Rolex è uno dei più rigidi e severi dell'industria dell'orologeria e anche Cartier segue precisi standard che non vi faranno certo rimpiangere i soldi spesi.

Rolex vs Cartier prezzi a confronto

A questo proposito, rivolgendovi al nuovo i prezzi di Cartier sono mediamente più bassi, a meno che ovviamente non si scelgano modelli in oro con pietre preziose o diamanti. Parlando di orologi in acciaio, Cartier ha una marcia in più sui prezzi grazie anche alla presenza di modelli al quarzo, tipologia questa completamente assente nel catalogo Rolex. Per chiarirsi le idee, ecco alcuni orologi Cartier che costano meno di quanto pensi e i migliori Rolex a meno di 5000 euro.

C'è poi il discorso legato alla reperibilità: se cercate un segnatempo nuovo ricordatevi che Rolex ha una lista di attesa e il vostro orologio potrebbe arrivare dopo mesi (o non arrivare mai) mentre nel caso di Cartier la disponibilità in boutique è generalmente buona o con tempi di attesa limitati.

Rolex vs Cartier: quale comprare?

La risposta ovviamente non può essere unica e anzi, ci sono tante sfaccettature da analizzare. State cercando un orologio con un marchio conosciuto da tutti, una estetica immediatamente riconoscibile e che mantenga il suo valore nel tempo? In questo caso Rolex sembra la scelta più adatta, al contrario se cercate invece un segnatempo con un design iconico ma particolare con un occhio di riguardo al portafoglio (ribadiamo: discorso valido solo per gli orologi in acciaio) Cartier è forse la Maison che fa al caso vostro.