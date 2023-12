I segreti della ricetta milanese per eccellenza: l'ossobuco

Ci vorrebbero molte vite per assaggiare tutte le specialità regionali più raffinate come ad esempio l'ossobuco, che significa letteralmente "osso buco", perché la carne ha al centro un osso con un foro dove c’è il midollo, una parte molto saporita.

Ma da dove viene questa ricetta? Si dice che sia nata nel Medioevo, quando i macellai milanesi usavano gli scarti della carne per fare dei piatti economici ma gustosi. L’ossobuco era considerato un cibo povero, ma con il tempo è diventato sempre più apprezzato e raffinato. La prima ricetta scritta dell’ossobuco alla milanese si trova in un libro di cucina del 1891, scritto da Pellegrino Artusi, probabilmente il più celebre gastronomo italiano. Artusi parla dell’ossobuco come di "un piatto succulento e di facile digestione, che piace a tutti".



Un aneddoto curioso sull’ossobuco alla milanese riguarda il suo nome. Si dice che questo termine sia stato coniato da un oste di Milano, che per attirare i clienti espose sulla sua vetrina un cartello con scritto “òss bus”, ossia “osso bucato”. Il cartello suscitò la curiosità dei passanti, che entrarono nel locale per assaggiare il piatto.



Da accompagnare con i migliori vini della Lombardia, oggi l’ossobuco alla milanese è un piatto famoso in tutto il mondo, che si può trovare in molti ristoranti e trattorie. Nel 2007, l’ossobuco alla milanese ha ottenuto la Denominazione Comunale d'Origine dal Comune di Milano, come simbolo della cucina locale. È anche un piatto che si presta a diverse varianti, come quella con la gremolada, una salsa a base di prezzemolo, aglio e limone, che si aggiunge alla fine della cottura per dare più sapore e freschezza. Una ricetta che racconta la storia e la cultura di una città, che ha saputo trasformare un ingrediente semplice in una delizia per il palato.