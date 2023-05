Orient svela due nuovi pezzi da collezione, per sportivi e non solo

Facendo seguito alla promessa di portare sul mercato sorprese ed esclusive nel breve periodo, Orient ha svelato due pezzi da collezione per gli appassionati, un classico senza tempo e un nuovo modello pensato per l'avventura.

Il primo dei due, il nuovo Basic Date della gamma Orient Star è un concentrato d'eleganza nella semplicità, dotato di movimento automatico F6N43, con cui riesce a garantire 50 ore di autonomia monitorabili tramite un indicatore presente sul quadrante. Racchiuso in una cassa da 42 mm in acciaio, il Basic Date della nuova collezione può essere scelto in cinque varianti, di cui due con ghiera placcata oro oppure rose gold, mentre i quadranti variano tra nero, blu, bianco, grigio e verde.

Il nuovo M-Force, d'altro canto, risponde alle esigenze di un pubblico molto diverso da quello urbano, pensato per l'attività all'aperto grazie a un'innata robustezza e resistenza, che vengono trasmesse anche dalle sue linee sportive e industriali. Prodotto in tiratura limitata a 2.000 pezzi, l'Orient M-Force è animato da un movimento automatico F6727 racchiuso in una cassa da 45 mm, sempre in acciaio inossidabile, e viene proposto in diverse combinazioni di colore, con quadrante rosso, arancione o il più classico blue navy.

Tra le altre novità del mercato giapponese, ricordiamo anche i nuovi G-Shock Remaster per celebrare i 40 anni del marchio.