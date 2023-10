L'Orient Express diventa un LEGO! Il nuovo set Ideas arriva nel 2024

Dopo aver visto la versione LEGO della Rolls Royce, un'altra icona della storia del secolo scorso sembra pronta a ricevere il classico trattamento dei mattoncini danesi. Nel 2024, infatti, arriverà il LEGO Orient Express, svelato (per errore?) da un catalogo digitale della stessa LEGO.

Il set si è mostrato nel catalogo dei prodotti LEGO per adulti di fine 2023 e inizio 2024: ciò significa che l'Orient Express dell'azienda danese dovrebbe fare il suo debutto poco prima di Natale o, molto più probabilmente, nei primi mesi del 2024. Dal catalogo possiamo vedere anche una serie di immagini del set (purtroppo non in altissima risoluzione), che trovate in calce a questa notizia.

Purtroppo, il catalogo non è approfondito come la classica pagina prodotto sul LEGO Store, perciò le specifiche dell'Orient Express LEGO restano sconosciute, almeno per il momento. Sappiamo però che il prodotto fa parte della linea LEGO Ideas, che è specificamente rivolto ad un pubblico adulto e che il suo codice prodotto è 21344. Con ogni probabilità, dunque, il set sarà consigliato solo per costruttori da 12, 16 o 18 anni in su e conterà diverse centinaia di mattoncini.

In effetti, quella dell'Orient Express sembra essere una replica di grandi dimensioni e curata fin nei minimi dettagli: il diorama comprende la locomotiva a vapore del treno, il vagone del carbone e due carrozze destinate agli ospiti. Di queste, una dovrebbe essere un vagone ristorante, mentre l'altra sembra essere una cabina-letto. Tutti i vagoni saranno chiusi sui quattro lati, ma sembra che ci sarà un sistema di apertura che permetterà di sbirciare all'interno del diorama senza doverlo smontare ogni volta.

La descrizione ufficiale del set, sempre riportata dal catalogo, recita: "Viaggia con stile senza lasciare la tua casa con questo modellino LEGO Ideas incredibilmente dettaglio dell'Orient Express, un treno famoso in tutto il mondo". Accompagnano il set, infine, una serie di otto minifigure, tra cui il capotreno, il fotografo, il macchinista e il concierge, con tanto di carrellino per il trasporto delle valigie!