Oppo X QeeBoo, una capsule collection esclusiva al Salone del Mobile 2023

La capsule collection Oppo X Qeeboo sbarcherà al Salone del Mobile 2023 nello spazio espositivo di Qeeboo in Fiera Milano: una partnership esclusiva per una collezione altrettanto unica con grafiche selezionate e colori brillanti.

Cover e wallpaper a tema saranno presenti in Fiera con una collezione dedicata al nuovo OPPO Find N2 Flip, pieghevole che è arrivato negli ultimi mesi anche nel mercato europeo riscrivendo un po' tutti i canoni estetici e funzionali di questo segmento, a partire da un display straordinario e con una piega ridotta all'osso, ma soprattutto vantando una chiusura completa dei due lati dello smartphone una volta piegato, limitando l'ingresso di polvere e pelucchi all'interno dello schermo. Protagonisti della collezione saranno quattro design Qeeboo, diversissimi per loro colori e significati. Kong, per esempio, è simbolo di protezione e famiglia, mentre Rabbit è una grafica di buon auspicio e amore. Cactus Saguaro, a sua volta, rappresenta forza e perseveranza, mentre Scottie è l'amico a quattro zampe che rappresenta la fedeltà. I colori cardine saranno, rispettivamente e in ordine come da foto, royal blue, verde fluo, giallo zafferano e orange. In tandem ci saranno altrettanti wallpaper con gif animate per sposarsi perfettamente con il design di OPPO Find N2 Flip, da applicare al display esterno. Per saperne di più, potete dare un'occhiata alla pagina dedicata all'iniziativa. Lo spazio espositivo sarà aperto al pubblico dal 18 fino al 23 aprile 2023, mentre le cover esclusive potranno essere ottenute in bundle con l'acquisto di un OPPO N2 Flip dal 17 aprile al 18 giugno 2023.