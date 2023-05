OPPO e AC Milan insieme per la nuova Capsule Collection: Find N2 Flip in limited edition!

Mentre la beta di Android 14 arriva su OPPO Find N2 Flip, il piccolo clamshell cinese è al centro di una nuova partnership tra OPPO e AC Milan, che si concretizza in una Capsule Collection di custodie in edizione limitata dedicate proprio allo smartphone "a conchiglia" che ha riscosso enorme successo presso la critica occidentale.

La Capsule Collection è disponibile su OPPO Store ed è composta da una cover protettiva AC Milan Limited Edition per OPPO Find N2 Flip, al costo di 59,99 Euro, e da un bundle (sempre in edizione limitata) che comprende OPPO Find N2 Flip e la cover targata AC Milan. Quest'ultimo, il cui pezzo forte è sicuramente lo smartphone in versione nera, costa 1.199,99 Euro. In parallelo, OPPO ha diffuso anche un video promozionale della sua partnership con AC Milan, che trovate in cima questa news o su YouTube.



In abbinata alla cover protettiva in edizione limitata, inoltre, OPPO ha creato dei wallpaper dinamici esclusivi dei Rossoneri, che possono essere applicati allo schermo esterno di Find N2 Flip per testimoniare la propria fede calcistica anche quando lo smartphone resta chiuso, sfruttando l'ampio display da 3,26" di Find N2 Flip.

OPPO ha poi spiegato di condividere con AC Milan un approccio pionieristico e la ricerca della perfezione, volti a garantire ogni giorno le migliori prestazioni possibili e, nel caso del produttore di smartphone, anche le soluzioni più tecnologicamente avanzate sul mercato ai propri utenti.



In parallelo con il lancio della AC Milan Capsule Collection, che riconferma OPPO come Official Mobile Partner dei Rossoneri, la compagnia cinese ha annunciato che, fino al 31 maggio e sempre su OPPO Store, verranno proposte delle offerte esclusive su un'ampia selezione di dispositivi dell'ecosistema OPPO per i nuovi iscritti a OPPO Store, OPPO Community e alle newsletter dell'azienda.