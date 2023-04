Italia Open to Meraviglia: l'agenzia ringrazia per i meme della Venere influencer

Italia. Open to Meraviglia. Bastano poche semplici parole per dire molto in queste ore. Quella che doveva infatti essere una "semplice" campagna in collaborazione col Ministero del Turismo, pensata per promuovere il nostro Paese agli occhi del mondo, è rapidamente diventata un meme in grado di tenere alta l'attenzione dei social.

La Venere sotto forma di influencer sembra infatti essere diventata molto "in voga" tra gli utenti del Web, ma non esattamente per il motivo preposto. Ci sono molte questioni finite al centro dell'attenzione mediatica ma proviamo a "riassumerle" in un'unica sede: si va da un video promozionale girato in Slovenia (sì, esatto) alla "dimenticanza" del dominio Web (opentomeraviglia.it) non registrato e preso rapidamente da qualcun altro (sì, di nuovo: esatto), passando per le immagini che hanno scatenato l'ironia del Web (basti vedere il profilo Instagram di Stefano Accorsi).



Questo senza scordarsi delle cifre tirate in ballo (9 milioni di euro) e degli articoli esteri. Sì, si parla dell'Italia essenzialmente ovunque, anche se potreste non andarne propriamente fieri. Potrebbe interessarvi a tal proposito voler dare un'occhiata a quanto pubblicato dal Guardian, ma anche su Reuters compare in primo piano Daniela Santanché, ministro del Turismo della Repubblica italiana. Come dite? Impossibile la campagna sia finita anche sulla CNN? Sì, c'è anche lì. Ma la Grecia, almeno la Grecia no, vero? Potreste voler raggiungere il portale Ieidiesis. Va bene: il "successo" di Open to Meraviglia sembra essere innegabile.

La vicenda si è però recentemente arricchita di un capitolo ufficiale, ovvero la risposta alla reazione del Web (e internazionale) alla campagna. Cos'ha fatto dunque la Armando Testa, che ha curato il progetto? Ha comprato una pagina del Corriere della Sera per pubblicare una lettera. "Grazie per le migliaia di visualizzazioni, commenti, meme", si legge in quest'ultima.

"Ci hanno fatto sentire davvero la più grande agenzia italiana, con un immenso reparto creativo di milioni di persone al lavoro sullo stesso concetto", prosegue la lettera. "Grazie a chi ci ha fatto sentire milionari! Ma i 9 milioni di euro nell'investimento previsto da Enit sono destinati alla pianificazione media in tutti i principali mercati: Europa, Paesi del Golfo, USA, Centro e Sud America, Cina, India, Sud Est Asiatico e Australia".



Vi risparmiamo poi il resto, visto che potete trovare il tutto in calce. D'altronde, vale la pena leggere in modo integrale una lettera che inizia affermando che "Quando una campagna di promozione turistica rompe il muro dell'indifferenza e riesce a dar vita a un dibattito culturale così vivace come quello acceso in soli 5 giorni da "Italia. Open to Meraviglia", rappresenta sempre qualcosa di positivo".

Quasi dimenticavamo: "Grazie a tutti coloro che hanno immaginato che il video destinato alla presentazione del progetto - e dunque realizzato con materiale di repertorio - fosse già lo spot ufficiale della campagna". Detto questo, Open to Grazie.