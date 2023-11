Ooni, la pizza fatta a casa ha un altro sapore con gli sconti Black Friday

Anche Ooni ha ceduto alla tentazione del Black Friday: le offerte del popolare produttore di forni per pizza sono attive, dureranno fino al 28 novembre 2023 e comprendono un gran numero di forni e accessori.

Sul sito ufficiale di Ooni saranno disponibili diversi forni con sconti fino al 30%, tra cui Ooni Koda 16 a gas a 479,20 euro invece di 599.

Il versatile, multi-combustibile Karu 16, invece, viene proposto a 639,20 euro invece di 799. Il più recente Ooni Volt 12, presentato da pochi mesi, elettrico passa invece a 719,20 euro al posto dei soliti 899.

Decisamente più corposo lo sconto sul piccolo Fyra 12, con i suoi appena 244,30 euro anziché 349. Ottimo anche Koda 12, a 319,20 euro invece di 399, mentre il Karu 12 passa da 349 a 279,20 euro.

Ci sono interessanti sconti anche sui bundle completi, dal 6 al 20%, mentre sugli accessori lo sconto è del 20%. Tra questi, segnaliamo i bruciatori a gas per Karu 12 e Karu 16. i contenitori in vetro per la lievitazione dei panielli, le custodie per il trasporto e le pale ad alte prestazioni.

Più piccolo ma non per questo meno interessante lo sconto sui nuovi carrelli modulari per forno pizza, con riduzioni di prezzo del 5% sia sui modelli per forni da 12 che per quelli da 16.

Per i veri fan, poi, segnaliamo gli sconti fino al 50% sul merchandising ufficiale, tra cui t-shirt e felpe a tema pizza o con il logo del brand.