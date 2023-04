Ooni lancia un nuovo accessorio: il Togli-ananas ergonomico

Il 2023 di Ooni è sicuramente partito a razzo, abbiamo infatti provato dal vivo il primo forno elettrico della compagnia scozzese, ovvero l'Ooni Volt 12, le novità però non sono ancora finite: oggi possiamo presentarvi un nuovo accessorio - fondamentale per preservare la nostra tradizione.

Ooni ha infatti presentato il suo Togli-ananas ufficiale, un utensile assolutamente inedito che ha un compito importantissimo: rimuovere l'ananas dalle nostre pizze, ovvero l'ingrediente più controverso della storia della pizza. La moda dell'ananas sulla pizza è partita dagli Stati Uniti ed è arrivata come un asteroide anche in Europa e in Italia, ora però nessuno potrà più attentare alla nostra tradizione.

Grazie al nuovo Togli-ananas di Ooni possiamo facilmente rimuovere il frutto dalle nostre pizze: è dotato di un pratico manico dotato di tecnologia HoldThings e di un design ergonomico. Un accessorio che ha tutta l'aria di essere un bel pesce d'Aprile, siamo sicuri però che riuscirà a strappare un sorriso anche agli appassionati di pizza più incalliti e tradizionalisti.

Ricordiamo che Ooni è l'azienda leader nella progettazione, produzione e vendita di forni per pizza, prodotti che raggiungono la temperatura di 500 gradi in circa 15 minuti e cuociono la pizza in appena 60 secondi. Fondata da Kristian Tapaninaho e Darina Garland nel 2012, in pochissimo tempo ha rivoluzionato il mercato con il primo forno per pizza portatile a pellet. Oggi Ooni è parte di 1% for the Planet, ovvero dona l'1% del proprio fatturato annuale per cause sociali e ambientali.