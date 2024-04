Ooni, il nuovo Koda 2 Max è un concentrato di tecnologia per la pizza

A un anno di distanza dal lancio di Ooni Volt e quindi del suo primo forno elettrico per pizza, Ooni torna sul mercato alzando ulteriormente la posta con un nuovo forno a gas della gamma Koda, un concentrato di tecnologia al servizio della cucina outdoor.

Il nuovo Koda 2 Max è un forno sia grande che intelligente, sviluppato con tecnologia G2 Gas per ottenere una distribuzione uniforme del calore all'interno della camera in modo da ospitare due piatti contemporaneamente, che siano essi due tipi differenti di pizza, una pizza e una teglia oppure due pietanze totalmente differenti.

Grazie a questa tecnologia, non sarà necessario più di un giro per cuocere la pizza.

Tra gli accessori per il Koda 2 Max, uno sportello in vetro per monitorare lo stato delle fiamme e della cottura, oltre alla pietra refrattaria da 20mm e ad un ripiano inox per poggiare le teglie e girare le pizze.

Il forno, che entrerà in fase di preorder il 28 maggio 2024 al prezzo di 999 euro, ha una dimensione di 24 pollici (61 centimetri) e consente di cucinare insieme due pizze, in modo da velocizzare enormemente i tempi di servizio durante le pizzate in giardino.

Spiega l'azienda, Ooni Koda 2 Max può raggiungere i 500 °C necessari per una pizza contemporanea in appena 30 minuti.

In basso, un termometro digitale con funzionalità smart, che può essere gestito tramite la funzionalità Ooni Connect dell'app Ooni, disponibile sia per Android che per iOS. Tramite app, sarà possibile ottenere notifiche sullo stato di cottura, monitorare la temperatura e aggiornare il firmware del prodotto.

Su Lubluelu 4000Pa Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura è uno dei più venduti di oggi.