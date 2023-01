Onitsuka Tiger festeggia l'anno del Coniglio cinese con le nuove Fluffy MEXICO 66

Dopo aver parlato delle migliori scarpe del 2022 secondo Stockx, è tempo di tuffarsi nelle tendenze del 2023. In occasione del nuovo anno lunare, Onitsuka Tiger ha lanciato un’edizione speciale delle sue Fluffy MEXICO 66.

Ispirate al segno zodiacale che accompagnerà il prossimo anno in Cina, ovvero il Coniglio, le scarpe sono costituite da un mix di “Cream” e “Birch” su una tomaia in pelle riciclata. Presente anche una fodera in pelliccia sintetica integrata sulle strisce laterali e mediali, mentre sulla linguetta trova spazio l’iconico marchio dorato. A completare il look ci pensano le solette OrthoLite decorate con gli accenti “20” e “23”, che insieme formano il 2023.



Onitsuka ha anche lanciato una versione per bambini della stessa scarpa, che è dotata di un cinturino in velcro aggiuntivo. Ogni paio viene spedito in una scatola speciale in rosso, come buon auspicio per il 2023.



Le sneakers “Onitsuka Tiger Lunar New Year Edition Mexico 66” sono disponibili in varie misure tramite il sito web ufficiale ed i negozi Onitsuka Tiger. I prezzi variano da 90 a 190 Dollari, e chiaramente le versioni per bambini hanno costi inferiori. Nel corso dei prossimi giorni probabilmente anche altri marchi si aggiungeranno alle celebrazioni per il Capodanno Cinese e proporranno altre versioni dei propri prodotti.