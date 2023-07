Oneness e G-Shock insieme per un orologio dal sapore di 'Old Fashioned'

Se non vi sono bastati i G-Shock Remaster per festeggiare i 40 anni del brand sportivo per eccellenza, la sussidiaria di Casio ha svelato una nuova imperdibile edizione limitata del suo DW-5600.

Messa da parte la Limited Edition del DW-6900 dedicata alla NASA, dalle stelle si torna sulla terra per una speciale partnership con Oneness Boutique che mette sul piatto quella che viene definita come "un sogno per i collezionisti e un acquisto obbligato per gli appassionati dei due brand".

Il DW5600ONS234 è ovviamente in resina, trasparente e in gradazioni ambrate, a ricordare il colore del bourbon del Kentucky, in stretta connessione con la produzione Oneness, come del resto anche il packaging che ne ricorda la bottiglia. Sul frontale dell'orologio sono presenti numerose personalizzazioni. La scocca rugged sfoggia le classiche scritte "Protection" e "G-Shock", mentre il logo "Oneness" è presente appena al di sopra del display. Simmetrica, in basso, la scritta "What are you waiting for".

Disponibile dal 28 luglio nella boutique di Oneness e sul sito ufficiale di Casio, il ONENESS x G-SHOCK 5600 40th Anniversary sarà proposto per il mercato internazionale a 130 dollari ma non è ancora chiaro se farà il suo ingresso anche dalle nostre parti.

Sul portale Casio è già possibile attivare le notifiche e per i collezionisti sarà uno step fondamentale, dato che la tiratura sarà limitata.