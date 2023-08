Omega x Swatch, la saga continua: ecco il nuovo, splendido MoonSwatch

Il blend pressoché perfetto tra Omega e Swatch ha portato a un successo tanto sorprendente quanto scontato, al punto da convincere anche Ibra a indossare un MoonSwatch, per l'esattezza nella splendida combinazione bianco-rossa dedicata a Marte.

Per celebrare la Festa nazionale svizzera nel migliore dei modi, i due brand del gruppo Swatch hanno ricordato ad agosto 2023 una particolare riedizione del MoonSwatch "Mission to the Moon" in versione Moonshine Gold, un omaggio nell'omaggio, dedicato alla storia dei due leggendari marchi di orologeria svizzera ma anche e soprattutto alla Luna piena, che non ha una vera e propria festività e che Omega x Swatch ha deciso di associare al 1 agosto. Come per l'edizione "Mission to the Moon", la combinazione di colori resta tra nero e grigio; tuttavia, a impreziosire il modello sarà una lancetta dei secondi di colore dorato con dettagli che richiamano all'identità svizzera dei due brand e alla Festa nazionale del Paese. Anche la confezione avrà dettagli dorati ad arricchire l'esperienza di l'unboxing.

Neanche a dirlo, si tratterà di un'edizione assolutamente limitata, che verrà proposta e venduta in 97 punti vendita sparsi in 85 città di tutto il mondo. Il prezzo di listino non differisce molto da quello del resto degli orologi a listino. Dai 260 euro delle "missioni" precedenti, il Moonshine Gold viene proposto a 285 euro.