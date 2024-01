Omega vs Tudor cosa comprare: quale marca ha i migliori orologi?

Dopo aver confrontato Rolex e Tudor per scoprire le principali differenze vogliamo ora approfondire un confronto che da sempre scalda gli animi, ovvero lo scontro tra Omega e Tudor. Ma ha senso confrontare queste due Maison? Cosa cambia tra Tudor e Omega? Scopriamolo.

Nel caso di Tudor e Omega, la filosofia delle due Maison è profondamente diversa, così come i modelli in catalogo sono molto differenti, con solo qualche punto di contatto. Lo stesso si può dire dei listini, più alti per Omega ma giustificati dalle qualità tecniche dei segnatempo della casa.

Tudor è una buona marca?

Partiamo da Tudor, nata come "costola di Rolex" per molti anni il marchio ha utilizzato casse, movimenti e bracciali della casa Coronata ma questa situazione è ormai definitivamente alle spalle e Tudor utilizza oggi movimenti proprietari (realizzati in-house o di fornitura, personalizzati) e materiali di altissima qualità (come acciaio, titanio, ceramica, bronzo, pietre preziose e oro) per realizzare casse, ghiere e bracciali. Tudor propone per la maggior parte modelli ispirati al proprio passato e quindi di ispirazione vintage, pensiamo ad esempio alle famiglie Black Bay o 1926, non mancano poi linee tradizionali e proposte più moderne, dinamiche e sportive come gli orologi della linea Pelagos o Royal, che riprende il trend dei bracciali integrati in voga negli anni '70 e che recentemente ha fatto la fortuna di Tissot con il PRX.

Quanto costa un orologio Tudor? Tudor si posiziona in una fascia bassa/media del segmento degli orologi di lusso, con alcuni segnatempo che hanno un prezzo di listino (riferito al nuovo, ovviamente) inferiore ai 2000 euro (ecco qual è l'orologio Tudor più economico) e propone ottimi cronografi a meno di 5.000 euro, cifre che permettono di acquistare ottimi prodotti capaci di durare nel corso dei decenni.

Come sono gli orologi Omega?

Omega ha dalla sua uno degli orologi più iconici e venduti di sempre: Omega Speedmaster Moonwatch, celebre per essere andato sulla luna e diventato sin dagli anni '70 uno degli orologi di lusso più ambiti dagli appassionati e non solo. Ma Omega non è solo Speedmaster e ampio successo ha riscosso anche la linea di diver Seamaster e non mancano in catalogo orologi più classici come i modelli delle collezioni Constellation e De Ville. E non dimentichiamo che Omega è l'orologio di James Bond sin dai tempi di 007 GoldenEye con Pierce Brosnan, ad oggi la collaborazione prosegue e anche Daniel Craig è testimonial della Maison svizzera.

Anche Omega, ovviamente utilizza materiali di pregio per i suoi segnatempo: acciaio, titanio, ceramica, oro giallo, oro rosa (in una speciale lega chiamata Oro Sedna, che mischia palladio e rame per dare vita ad una colorazione unica), ceramica e pietre preziose per decorare ghiere e quadranti. Tutti i calibri sono proprietari e sono tra i più curati e rifiniti del settore, solidi, ben rifiniti e affidabili.

Quanto costa un orologio Omega? In questo caso i prezzi del nuovo sono decisamente più alti di Tudor, si parte da circa 6.000 euro e si può arrivare a 60.000 e oltre in caso di orologi realizzati in oro e pietre preziose. Sicuramente Omega può essere paragonata a Rolex per quanto riguarda prezzi e blasone.

Omega vs Tudor: quale comprare?

In base a quanto abbiamo scritto sopra, possiamo dire che le due Maison si pongono su un piano sicuramente diverso l'una dall'altra: mentre Tudor propone orologi di lusso ad un prezzo accessibile, Omega si pone come vera e propria Maison high end, con orologi iconici come lo Speedmaster, un vero pezzo di storia che molti desiderano mettere al proprio polso.

La scelta in fase di acquisto dipende ovviamente dalle vostre esigenze, dai vostri gusti personali e chiaramente dal budget a disposizione. In ogni caso tenete presente che solamente i modelli più celebri di Omega e Tudor garantiscono una buona tenuta di mercato nel tempo, mentre referenze meno in vista potrebbero rivelarsi difficili da vendere in caso vogliate fare spazio nella vostra collezione.