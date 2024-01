Omega: tre orologi nuovi che costano meno di quanto pensi, sotto i 6.000 euro

Omega non è solo Speedmaster. D'accordo, l'orologio andato sulla Luna è sicuramente il modello più in vista della casa svizzera ma in listino Omega ha tanti altri segnatempo di altissima qualità ad un prezzo più abbordabile. Ecco tre modelli che dovreste tenere in considerazione con un prezzo di listino inferiore ai 6,000 euro.

Omega Seamaster Aqua Terra 150M

Cassa simmetrica in acciaio da 38 millimetri, cinturino in pelle e fondello con design con bordo ondulato. Sono questi i principali punti di forza del Seamaster Aqua Terra 150M, qui declinato in una versione con quadrante argentato con decorazione ispirata ai ponti in legno delle navi di lusso. Non manca il datario a ore 6, l'orologio monta il calibro OMEGA Master Chronometer 8800. Il prezzo? 5.800 euro di listino, disponibile anche in altre colorazioni come quadrante nero o blu.

Omega Seamaster Diver 300M Chronograph

Bastano 5.200 euro per acquistare questo modello Omega in acciaio con cassa da 41.5mm, quadrante nero con contatori 30 minuti a ore 3, contatore 12 ore a ore 6 e piccoli secondi a ore 9. La lunetta unidirezionale è in ceramica nera, presente anche lo scappamento con valvola dell'elio a ore 10, monta il calibro OMEGA 3330 Co-Axial. E ricordatevi che il Seamaster può essere un buon orologio Omega da investimento.

Omega De Ville Prestige

Orologio elegante con cassia in acciaio da 39.5mm e cinturino in pelle, un design classico che non stanca mai con finiture di lusso e uno stile senza tempo. Particolarmente affascinante il quadrante blu soleil spazzolato, con numeri romani applicati e datario a ore tre. Il prezzo? 3.600 euro, prezzo che sale leggermente se si opta per un modello con bracciale in acciaio.