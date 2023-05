Omega, tre nuove meraviglie per la serie Seamaster Aqua Terra Worldtimer

Reduce da un ottimo terzo posto nel mercato degli orologi svizzeri anche per l'annata 2022 con un market share del 7,7%, Omega ha annunciato la nuova proposta della Seamaster Aqua Terra Worldtimer Collection per il 2023.

Tre pezzi da collezione, due materiali e colorazioni, per un prodotto a cavallo tra la tradizione dei World Timer della serie e una garbata ventata di novità. Per i suoi nuovi Seamaster Aqua Terra Worldtimer, Omega ha pensato a due opzioni in acciaio e una in titanio grado 5 e tutte e tre sfoggiano un quadrante con il classico stile della serie, incidendo il mondo sul polso, protetto da lunette in ceramica antigraffio.

I prezzi spaziano da 10.200 a 11.800 dollari, mentre il cuore pulsante dell'offerta è il solito calibro 8938 certificato METAS, racchiuso in una cassa da 42 millimetri e con quadrante protetto da vetro in esalite. Le due versioni in acciaio inossidabile propongono lancette in oro Moonshine 18k mentre per garantire la luminosità notturna è stato scelto un rivestimento in Super-LumiNova.

Oltre al mondo inciso nella porzione centrale, permangono anche altri tratti distintivi da worlditimer come una serie di città impresse lungo la circonferenza del quadrante, ad alto contrasto nella variante in titanio, mentre Londra, colorata in rosso, è posizionata alle ore 6 per indicare l'orario GMT.