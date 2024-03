Omega Speedmaster si veste di bianco ed è subito spettacolo a 9.100 euro

Il teaser non lasciava spazio a dubbi e finalmente è ufficiale: Omega ha annunciato il nuovo Speedmaster Moonwatch con quadrante bianco, uno dei cronografi di lusso più amati e venduti si presenta in una nuova versione con dial chiaro, contrapposto all'iconico.

Il nuovo Moonwatch con quadrante bianco presenta una cassa in acciaio da 42 millimetri, vetro zaffiro bombato con trattamento antiriflesso ed è alimentato dal calibro Omega 3861 con riserva di carica 50 ore. Oltre al bracciale lucido e spazzolato, al fondello a vista e alla cassa asimmetrica, questo modello si distingue per un quadranto bianco laccato con indici e logo Omega applicati, lancette Moonwatch e indice Dot over 90 sull'anello della lunetta. Il quadrante bianco, fa sapere Omega, è ispirato alle tute degli astronauti del prototipo Alaska-I del 1969 con dettagli neri a contrasto e finitura laccata lucida. Il prezzo del nuovo Omega Speedmaster Moonwatch con quadrante bianco è fissato a 9.100 euro di listino, al momento l'acquisto online non è possibile e Omega invita i clienti interessati a rivolgersi alle boutique del marchio per informazioni sulla disponibilità e le consegne.

Sicuramente una novità interessante che ne siamo certi, farà parlare molto di se, considerando anche l'alta richiesta negli anni scorsi per uno Speedmaster con quadrante bianco.