OMEGA: ecco il Seamaster ufficiale del Team New Zealand, ed è meraviglioso

Dopo aver mostrato il Moonswatch in Edizione Limitata Moonshine Gold, OMEGA torna alla carica con i suoi pezzi d'alta orologeria dedicati allo sport. Per l'esattezza, alla 37a edizione della America's Cup, di cui il brand è sponsor e timekeeper ufficiale.

A ricevere il trattamento speciale per la prossima edizione della competizione internazionale sarà naturalmente l'OMEGA Seamaster Planet Ocean, che (come ormai da tradizione) nell'Edizione Speciale ETNZ "Deep Black" omaggia l'equipaggio di Emirates Team New Zealand, come del resto suggerisce anche il nome. Il nuovo orologio è da 45,5 millimetri e arriva sul mercato con corpo e cassa in ceramica nera e accenti in color turchese. Anche il quadrante è in ceramica e a sfondo nero opaco corrisponde un timer turchese per il conto alla rovescia collocato a ore 3.

Il cuore pulsante dell'OMEGA Seamaster Planet Ocean ETNZ "Deep Black" Edition di quest'anno è il calibro OMEGA Co-Axial Master Chronometer 8900. Il cinturino (22 mm), invece, è in caucciù nero o turchese, con cuciture ambo i casi in turchese.

La resistenza, come il resto della gamma, è garantita fino a 60 bar (600 metri). Capitolo prezzi, questo Planet Ocean viene proposto a 14.900 euro ma attualmente è possibile solo registrarsi per essere avvisati. In alternativa, si potrà contattare direttamente una boutique specializzata.