Omega Moonswatch Snoopy sempre più vicino? Un nuovo teaser sembra suggerirlo

Dopo il primo teaser del nuovo Omega Moonswatch con Snoopy che ulula alla luna arriva ora una seconda anticipazione che sembra essere proprio legata alla presentazione di Omega Moonswatch Snoopy Edition.

Swatch ha pubblicato sui suoi profili social una breve clip che mostra Snoopy su sfondo nero intanto a camminare con una torta di compleanno in mano. Su quest'ultima due candeline, una bianca e una nera. In realtà non è detto che il teaser in questione sia legato al Moonswatch dal momento che a differenza del primo, qui non si intravede nessun elemento legato allo spazio.

Che Swatch stia lanciando una nuova collezione di segnatempo a tema Snoopy? Probabile, ma in ogni caso sappiamo che il Moonswatch Snoopy è in programma e noi non vediamo l'ora di saperne di più. La speranza è che Swatch possa rivelare maggiori dettagli tra fine febbraio e il mese di marzo, da sempre oggetto di interessanti novità per il mondo dell'orologeria.

Omega Speedmaster Serie Anniversario Snoopy Silver Award è uno dei segnatempo più ricercati degli ultimi anni e che rapidamente ha visto il prezzo di listino (12.000 euro) triplicare e in alcuni casi persino quadruplicare.

La riedizione targata Omega e Swatch potrebbe mantenere l'iconica colorazione blu e silver del modello originale riprendendo contatori e grafiche già utilizzate, tra cui la celebre icona di Snoopy con la tuta da astronauta. Queste però sono solo supposizioni, almeno per il momento, e dobbiamo necessariamente aspettare che Swatch e Omega ci siano notizie ufficiali a riguardo.