Omega Moonswatch: finalmente arriva Snoopy, i collezionisti esultano

Continua la collaborazione tra Swatch e Omega: la collezione Moonswatch si prepara ad ospitare un nuovo pezzo, almeno a giudicare dal teaser diffuso sui social di Swatch, un breve reel che vede Snoopy ululare alla luna. E non è sicuramente un caso.

A quanto pare Omega e Swatch stanno per lanciare un nuovo modello di Moonswatch presumibilmente ispirato al celebre Omega Speedmaster Serie Anniversario Snoopy Silver Award, orologio diventato un vero e proprio oggetto da collezione e che ha visto il prezzo di listino (di poco inferiore ai 12.000 euro) triplicarsi molto velocemente sul mercato secondario.

Omega Speedmaster Snoopy si caratterizza per il quadrante argento con lunetta, indici, contatori e contatori blu, all'interno di uno di questi a ore 9 è raffigurato Snoopy con la tuta da astronauta. Con ogni probabilità possiamo aspettarci una configurazione simile anche per il nuovo Omega Moonswatch Snoopy, a meno che Swatch non decida di dare vita ad una versione diversa del segnatempo, con altri colori.

Al momento purtroppo oltre al teaser diffuso sui social non ci sono altre informazioni ma siamo certi che presto Swatch vuoterà il sacco sul Moonswatch Snoopy rivelando data di uscita, design e prezzo. E noi saremo pronti a parlarvene non appena ne sapremo di più.