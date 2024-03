Omega MoonSwatch: ecco lo Snoopy, è tutto bianco! Quando esce in Italia e quanto costa

Il teaser lanciato a inizio anno non lasciava spazio a dubbi, Omega e Swatch stavano lavorando al MoonSwatch Snoopy e finalmente l'annuncio ufficiale è arrivato: il nuovo Omega Moonswatch Mission to the Moonphase esce prestissimo!

Omega Moonswatch Mission to the Moonphase è il nome scelto per il nuovo modello della collezione MoonSwatch in bioceramica, modello che si distingue per una particolarità, ovvero il colore bianco del cinturino, del quadrante, della cassa e della ghiera. Un look total white elegante e sportivo allo stesso tempo, ma c'è di più perché come detto il mini quadrante vede un piccolo Snoopy impresso sul dial delle fasi lunari, in qualità di ambasciatore ufficiale della NASA sin dal 1960. L'orologio presenta una cassa da 42 millimetri in bioceramica, cinturino in velcro e movimento al quarzo con cronografo e indicazioni delle fasi lunari, impermeabilità garantita fino ad un massimo di 3 bar. Omega Moonswatch Snoopy Mission to the Moonphase sarà disponibile dal 26 marzo 2024 solamente in nelle boutique Swatch selezionate, per quanto riguarda l'Italia l'orologio sarà disponibile negli store di Bari, Milano, Roma, Palermo, Torino, Verona, Orio al Serio, Bologna e Venezia. Il prezzo di listino è fissato a 315 euro, Swatch chiarisce che non si tratterà di una edizione limitata.

Su Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) è uno dei più venduti di oggi.