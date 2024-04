Omega Moonswatch: spettacolo, ecco lo Snoopy tutto nero! Quando esce e quanto costa?

Dopo aver messo in vendita a marzo l'Omega Moonswatch Snoopy in bianco, Swatch e Omega annunciano ora l'arrivo del modello Mission to the Moonphase New Moon, completamente in nero.

"Questo modello, che fa riferimento alla luna nuova con il suo colore completamente nero, vanta un'indicazione delle fasi lunari nera con una maschera nera semitrasparente. Proprio come il modello Full Moon, questo orologio presenta Snoopy che schiaccia un pisolino sul disco delle fasi lunari." Questo orologio si contraddistingue per il colore, completamente nero sia per quanto riguarda la cassa, i pulsanti e il cinturino in velcro. Le lancette e la scala tachimetrica sono invece bianchi, a contrasto con i quadranti neri. Snoopy è sdraiato sulla luna sul disco delle fasi lunari, e c'è una chicca da segnalare: esponendo il quadrante alla luce ultravioletta compare una citazione nascosta tratta dai fumetti dei Peanuts.

Omega Moonswatch Snoopy nero: uscita e prezzo

Omega Moonswatch Mission to the Moonphase New Moon esce lunedì 8 aprile al prezzo consigliato al pubblico di 315 euro. Anche questo orologio, così come il Moonswatch Snoopy in bianco, sarà disponibile solamente presso i rivenditori Swatch autorizzati tra cui i negozi Swatch di Roma Fiumicino, Milano centro commerciale Arese e Piazza Gae Aulenti, Napoli, Orio al Serio, Roma, Verona, Torino, Bari e Bologna.

