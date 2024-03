Omega ha qualcosa da annunciare il 5 marzo. Ora in bianco... è un nuovo Speedmaster?

Omega ha lanciato un nuovo teaser con lo slogan "now in white", ora in bianco, dice la Maison svizzera. Ma di cosa si tratta? Per scoprirlo dovremo attendere il 5 marzo ma nel frattempo c'è chi si scatena in ipotesi più o meno fantasiose...

L'ipotesi più gettonata nei commenti sui social riguarda un nuovo Speedmaster, una referenza del Moonwatch con quadrante bianco anziché nero. C'è da dire che esistono già versioni limitate dello Speed con quadrante bianco (pensiamo ad esempio all'Omega Speedmaster Moonwatch Snoopy) ma si tratta appunto di limited edition molto costose.

Altra ipotesi è che possa trattarsi di un nuovo Moonswatch realizzato in collaborazione con Swatch ma quest'ultima non ha postato nulla sui social, lanciando l'annuncio ai soli canali ufficiali di Omega. E oltretutto attendiamo ancora notizie sull'Omega Moonswatch Snoopy preannunciato con un teaser nelle scorse settimane.

Il bianco citato da Omega sembra riferirsi con ogni probabilità al colore di un dial e in questo caso ci viene in mente solamente lo Speedmaster dal momento che ad esempio l'Aqua Terra è disponibile con quadrante bianco, così come il Seamaster Diver 300 ad esempio.

E voi cosa ne pensate, Omega annuncerà davvero lo Speedmaster con quadrante bianco? Ne sapremo di più il 5 marzo. Intanto, ecco quali sono gli orologi Omega con il miglior rapporto qualità prezzo in vendita a meno di 6.000 euro.