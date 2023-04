Olimpiadi di Parigi 2024, volete un biglietto? Affrettatevi e preparatevi a spendere!

Tutti sanno che le Olimpiadi del 2024 si terranno a Parigi. Il più grande evento sportivo dei prossimi anni potrebbe riscuotere l'interesse persino di qualche videogiocatore, dal momento che anche gli esport potrebbero sbarcare a Parigi durante i giochi della XXXIII Olimpiade. ma vi siete mai chiesti come si acquista un biglietto per le Olimpiadi?

La risposta è piuttosto contorta e arzigogolata, anche perché sono forse in pochi a sapere che, oltre alle cerimonie di apertura e di chiusura dei giochi olimpici, anche le singole competizioni sportive hanno un pubblico pagante, benché spesso gli spalti non siano pieni di tifosi. Colpa un po' della scarsa promozione da parte del Comitato Olimpico Internazionale e un po' dei prezzi piuttosto alti: vediamo però come fare per acquistare un biglietto nel dettaglio.



Per prima cosa, dovete recarvi sul sito web del ticketing per Parigi 2024 e creare un account sul portale dei Giochi Olimpici della XXXIII Olimpiade. Possedere un account vi permette di partecipare alla lotteria per i biglietti per le cerimonie di apertura e chiusura e per un massimo di cinque sport a vostra scelta. Solo i vincitori della lotteria potranno dunque aggiudicarsi un posto agli eventi della manifestazione.

Qui arriva il primo nodo a cui fare attenzione: le iscrizioni alla lotteria terminano il 20 aprile, perciò avete solo qualche giorno per inserire la vostra mail nel portale e sperare di essere tra i pochi selezionati. Fortunatamente l'estrazione è casuale, perciò iscrivendovi alle 23:59 del 19 aprile avrete la stessa probabilità di essere scelti del primo registrato degli scorsi mesi. Se tutto andrà bene, dal 9 maggio potrete acquistare il vostro biglietto.



E qui c'è l'altro inghippo, che per la verità è duplice. A ogni acquirente verrà assegnato uno slot di 48 ore, durante il quale potrà acquistare quanti biglietti desidera, per sé, per i famigliari e per gli amici. Non sappiamo ancora se ci sia un limite al numero di biglietti acquistabili per singolo utente, ma la mancanza di conferme in tal senso è eloquente e lascia pensare che il sistema del CIO non riesca a mettere del tutto al bando la possibilità del "bagarinaggio", anche se la lotteria ne riduce di molto la probabilità.



Mentre aspettate il 9 maggio, il consiglio del CIO è quello di tenere controllata la vostra mail e, al contempo, di guardare i prezzi dei singoli eventi a cui volete partecipare. Perché sì, non si tratta di prezzi troppo abbordabili, anzi: un file PDF da circa 100 pagine ci spiega che i posti migliori per la cerimonia di apertura, che si terrà nel centro città, costeranno la bellezza di 2.700 Euro a testa. Quelli "intermedi" varieranno tra i 500 e i 1.600 Euro a testa, mentre quelli meno costosi tra i 90 e i 250 Euro, ma vi costringeranno a stare in piedi per tutta la durata dell'evento. Quasi dimezzati i prezzi per la cerimonia di chiusura, che vanno da 50 a 1.600 Euro.



Per le singole discipline, fortunatamente, le cose vanno leggermente meglio, con prezzi a partire da 24 Euro per le postazioni con la visibilità peggiore e salendo facilmente fino a diverse centinaia di euro per quelle più avanzate. Non solo: i biglietti per le qualificazioni hanno un costo nettamente inferiore a quello per i gironi più avanzati, come finali e semifinali.