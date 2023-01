Da Old Trafford a Masterchef: l'ex Milan Blomqvist ha vinto il cooking show

I tifosi milanisti di vecchia data sicuramente ricorderanno Jesper Blomqvist, centrocampista che ha militato nel Milan nella stagione 1996/97 non lasciando un ricordo indimenticabile, collezionando 19 presenze ed un gol.

Il calciatore, che ha giocato anche con il Manchester Unted con cui ha vinto tre Premier League, una FA Cup, una Champions League ed una Coppa Intercontinentale (l’attuale Mondiale per Club che sarà trasmesso da Sky Sport), ha saputo lanciarsi in un nuovo settore ed è riuscito a vincere Masterchef Vip in Svezia.

L’annuncio è stato dato direttamente dal calciatore, oggi cuoco, su Instagram dove si è detto divertito per la produzione e per la sfida in finale con Fredrik Gustaffson. “Il mio avversario avrebbe potuto vincere: è stata una finale difficile, giocata ad armi pari. Tutta la produzione è stata incredibilmente divertente, educativa e competitiva. Mi ha aiutato molto avere persone eccezionali tra i concorrenti, così come i membri della giuria e gli altri componenti della squadra che hanno partecipato alle registrazioni. Grazie per questa avventura splendida” ha scritto su Instagram.

La passione per la cucina di Blomqvist non è nuova e subito dopo il ritiro dal calcio giocato ha aperto una pizzeria vicino a Stoccolma (evidentemente in Italia l’ha apprezzata molto durante la sua permanenza a Milano) che ha ricevuto giudizi entusiasti. Il suo locale, “450 Gradi” è stato addirittura inserito nella lista “50 Top Pizza” da Gambero Rosso.