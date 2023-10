Torino, parte oggi la mostra evento su Tim Burton: tutto quello che c'è da sapere

Ve ne abbiamo già parlato tra le migliori mostre di ottobre 2023, ma ora è ufficiale: la mostra dedicata al genio di Tim Burton ha aperto i battenti al Museo Nazionale del Cinema di Torino! A partire da oggi, l'esposizione "il mondo di Tim Burton" può essere visitata da chiunque entri nella Mole Antonelliana.

La mostra è curata da Jenny He e da Tim Burton stesso, con l'adattamento di Domenico De Gaetano per il Museo Nazionale del Cinema di Torino. Sostengono l'evento la Regione Piemonte e la Città di Torino. Come spiega il sito web del Museo del Cinema di Torino, la mostra resterà aperta fino al 7 aprile 2024.



L'esposizione è visitabile da martedì a domenica dalle 9:00 alle 19:00, mentre resta chiusa il lunedì. L'ingresso è incluso come parte del biglietto di ingresso al Museo Nazionale del Cinema e, se avrete la fortuna di visitarla nella giornata di oggi, martedì 10 ottobre, potrete assistere ad una masterclass tenuta nientemeno che da Tim Burton stesso, che riceverà il Premio Stella della Mole per il suo contributo alla storia del cinema.



In ogni caso, la mostra comprende 500 opere d'arte originali, tra cui troviamo numerosi documenti, insieme disegni e bozzetti realizzati da Tim Burton e che ne ripercorrono l'iconico stile, svelando la storia di come il regista abbia dato vita ai protagonisti di film come The Nightmare Before Christmas, Frankenweenie e Edward Mani di Forbice. Molte di queste opere arrivano dall'archivio personale di Tim Burton e mostrano tutta l'incredibile varietà della sua produzione creativa.



In totale, la mostra consiste di 10 sezioni tematiche dedicate a Tim Burton e al suo cinema: essa comprende una mole enorme di opere, tra cui schizzi, dipinti, disegni, fotografie, storyboard e concept art per il cinema, costumi, opere in movimento, maquette, pupazzi e sculture a grandezza naturale. I visitatori della mostra, inoltre, potranno anche immergersi in una replica dello studio di Tim Burton realizzata ad hoc per il contesto del Museo del Cinema di Torino.