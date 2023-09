Al via oggi il Marrageddon a Milano: artisti ed orari dei concerti di oggi 23 Settembre

Prende oggi il via il Marrageddon Festival, il festival di musica rap organizzato da Marracash, che stasera 23 Settembre 2023 farà tappa a Milano prima di spostarsi il 30 Settembre 2023 a Napoli. Vediamo tutte le informazioni da sapere sull'evento.

La tappa milanese di oggi 23 Settembre 2023 del Marageddon Festival prenderà il via alle ore 16 all'Ippodromo Snai La Maura di Milano, ed i biglietti sono già sold out da tempo mentre possono essere acquistati quelli per la data del 30 Settembre 2023 a Napoli, dove andrà in scena all'Ippodromo di Agnano.

La scaletta delle esibizioni è la seguente:

Ore 16:00: DJ Set con Radio Deejay ed M20

Ore 16:25: DJ TY1 vs DJ Zak

Ore 16:30: Kid Yugi

Ore 17:10: Miles

Ore 17:30: Anna

Ore 17:55: Paky

Ore 18:35: Shiva

Ore 19:20: Fabri Fibra

Ore 20:15: Salmo

Ore 21:10: Marracash e Guè

Proprio gli headliner della serata, ovvero Marracash e Guè, terranno un set in onore di Santeria, il loro storico disco che è riconosciuto come uno dei più importanti della scena rap italiana.

Per raggiungere l'Ippodromo, gli organizzatori consigliano di affidarsi alla linea M1 e di scendere a Bonola, Lampugnano o Uruguay, o se si prende la M5 di scendere a Lotto e cambiare con M1 fino a Bonola, Lampugnano o Uruguay.

Per tutte le informazioni vi rimandiamo alla pagina dedicata sul sito degli organizzatori.