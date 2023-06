Oggi Love Mi 2023, il concerto evento gratuito di Fedez: ospiti e dove vederlo in TV

A poche settimane dalla presentazione di Love Mi 2023, il concerto evento di Piazza Duomo organizzato da Fedez e J-Ax, la data è finalmente arrivata e stasera sul palco allestito nella Piazza di Milano saliranno i principali artisti del panorama musicale italiano.

Il via è previsto alle ore 18, e l’accesso è completamente gratuito presso l’area allestita.

Per quanto riguarda gli artisti che parteciperanno, oltre a Fedez e gli Articoli 31, nella lista figurano Annalisa, Tedua, Capo Plaza, Tananai, Francesca Michielin, Achille Lauro, Mara Sattei, Rondodasosa, Matteo Paolillo, Tony Effe, Bresh, Miles, Massimo Pericolo, Anna, Villabanks, Fred De Palma, gIANMARIA, Clara, Ava Speranza, Il Pagante, Andrea Damante, La Sad, Luigi Strangis e Caneda oltre a vari special guest che però non sono stati annunciati.

Nelle ultime ore, come riportato da DavideMaggio, dalla lista degli artisti è stato rimosso il nome di Gemitaiz. Secondo molti la ragione di questa rimozione sarebbero legati ad alcune frasi espresse dal rapper nel giorno della morte di Silvio Berlusconi.

Nel corso dell’evento sarà lanciata una raccolta fondi tramite il numero 45596 e sul sito della Fondazione Fedez che ha l’obiettivo di sostenere l’Associazione Andrea Tudisco che dal 1997 aiuta i bambini che non possono ottenere cure adeguate in alcune strutture romane.

Garantita un’ampia copertura televisiva e radiofonica: il concerto andrà in onda in simul cast su Radio 105, mentre dalle 18 (ovvero dal via) sarà in diretta su Mediaset Infinity. Il live su Italia 1 invece partirà alle ore 19.