Oggi si festeggia San Patrizio: storia e tradizioni del patrono d'Irlanda

Oggi, 17 Marzo, si festeggia in Irlanda San Patrizio. Il Saint Patrick’s Day (o Paddy Day) da qualche anno però è entrato nelle usanze anche di altri paesi e non è raro imbattersi stasera in party nei pub e feste della birra.

Il giorno di San Patrizio si celebra il 17 Marzo in quanto quest’oggi ricade l’anniversario della morte del santo, nel V Secolo. Per gli irlandesi si tratta di un giorno di festa religioso che viene osservato da oltre mille anni e la tradizione vuole che che le famiglie vadano in chiesa al mattino per festeggiare a casa o con gli amici nel pomeriggio.

La tradizione racconta che Maewyn Succat, vero nome di San Patrizio, fu rapito dai pirati irlandesi per poi essere venduto come schiavo a re Dalriada. Fuggito dalla corte, il giovane si fece diacono assumendo il nome di Patrizio, per poi diventare vescovo successivamente. Fu proprio in questo periodo che l’allora papa Celestino I gli affidò il compito di diffondere il verbo nell’Irlanda, dove dovette affrontare minacce di morte, condanne e prigionie che però non gli impedirono di portare avanti la sua missione fino al 17 Marzo 461, il giorno della sua morte.

Anche nei secoli successivi alla sua scomparsa, la sua vita è stata oggetto di leggende ed è entrata sempre di più nella cultura irlandese. La leggenda più nota riguarda il trifoglio, uno dei simboli dell’Irlanda: a quanto pare il missionario lo utilizzava per spiegare la Santissima Trinità. Proprio il colore verde del trifoglio viene oggi collegato al santo, erroneamente, visto che quello di San Patrizio era il blu.

Tra i simboli irlandesi legati al santo non si può non citare il Pozzo di San Patrizio che è diventata una metafora di eterna ricchezza. La leggenda narra che San Patrizio custodisse una grotta senza fondo da cui si aspettava di poter accedere al purgatorio intravedendo il paradiso. La grotta si trovava sull’isolotto di Lough Derg ma è stata murata nel 1497. Tra gli altri racconti collegati al giovane Maewyn Succat c’è quello relativo ai serpenti: secondo molti il motivo per cui in Irlanda non vive alcuna specie è un merito di San Patrizo che li avrebbe scacciati.

Tra i simboli della festa di San Patrizio di oggi non può non figurare la Guinness, un’icona dell’Irlanda esportata in tutto il mondo. Stasera nei pub irlandesi le persone si riuniscono davanti a boccali di birra per festeggiare il santo patrono. Secondo i dati, il 17 Marzo a livello mondiale il consumo di birra aumenta in maniera importante e si passa da 5 milioni a 13 milioni di pinte. Se dalle vostre parti c’è un pub irlandese, le pinte vengono solitamente accompagnate dal manzo sotto sale e verza.

A Chicago ogni anno il fiume Chicago River viene colorato con 11Kg di vernice verde smeraldo ecologica, la cui formula è segreta e garantisce brillantezza per cinque ore. La distribuzione avviene con due motoscafi: uno si occupa dello spargimento della polvere ed un altro miscela l’acqua.

Anche in Italia da qualche anno alcuni monumenti storici vengono illuminati di verde, sebbene San Patrizio ricada nel giorno dell’anniversario dell’Unità d’Italia.