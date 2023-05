Quali oggetti smarriscono gli italiani a bordo di Uber? Arriva il Lost & Found Index 2023

Come ogni anno, Uber ha pubblicato l’aggiornamento del Lost & Found Index 2023, che fornisce un’istantanea degli oggetti che vengono più comunemente dimenticati dagli utenti italiani. Ma non è tutto, perchè l’indice pone anche l’accento sulle città più smemorate del nostro paese.

Partiamo proprio da quest’ultimo indice. Di seguito le città italiane più “smemorate”:

Palermo Firenze Torino Catania Napoli Milano Roma

In termini di oggetti, tra i primi posti troviamo zaini e borse, ma anche telefonini, portafogli, gioielli e chiavi. Tuttavia, non mancano le sorprese perchè con l’Uber Lost & Found Index indica anche quelli più particolari, e ce n’è davvero per tutti i gusti sebbene gli ornamenti natalizi di Danny DeVito siano difficilmente raggiungibili.

Per quanto riguarda la top 10 degli oggetti più dimenticati, la classifica è la seguente:

Vestiti Telefoni Zaini e borse Portafogli Cuffie/auricolari Gioielli Chiavi Libri Computer portatili Orologi

I dieci oggetti più bizzarri invece sono i seguenti:

Degli ornamenti natalizi di Danny DeVito Il mio cane è a bordo!!! …Un barboncino giocattolo. Un berretto blu con la scritta “Adoro l’odore del carburante per aerei al mattino” Una macchina del fumo Alcuni stracci da bowling Un braccialetto elettronico Un monociclo Mezzo litro di sangue finto Una stampante e un sex toy telecomandato Una spilla con Gesù che tiene una fetta di pizza

A livello mondiale non mancano le sorprese. I canadesi più smemorati hanno perso di tutto: da un lenzuolo a una penna Apple, passando per una mensola per il bagno. I taiwanesi hanno anche lasciato negli Uber una confezione regalo a forma di tuorlo d’uovo, una cintura nera, una macchina per la pressione sanguigna, un pupazzo di delfino giallo e del cibo per cani. I londinesi invece hanno scordato a bordo di Uber un pò di pesto, una spada di plastica per Halloween, dei tutori per le caviglie ed un’idropulitrice. I francesi invece un tiralatte, delle chiavi per automobile ed un cappello di New York City.

In Messico si sono superati ed hanno lasciato in auto delle panche da palestra, molto mais e dello shampoo.