Gli oggetti anticipati da Ritorno al Futuro che oggi esistono davvero

Nei giorni scorsi ci è capitato di rivedere per intero la trilogia di Ritorno al Futuro firmata Robert Zemeckis, tre film che hanno accompagnato l'infanzia e l'adolescenza di molti di noi, capaci di anticipare molti degli oggetti tecnologici che oggi esistono sul serio - in particolare nella Parte 2 ambientata nel 2015.

Droni portatili

Realizzato nel 1989, Ritorno al Futuro Parte 2 vedeva i protagonisti Doc e Marty viaggiare fino al 21 ottobre 2015, dove nei cieli volavano droni di dimensioni ridotte. Questi erano capaci di scattare fotografie per i giornali locali e per l'epoca sembravano davvero fantascienza. Oggi un drone per uso personale costa poche centinaia di euro, è una moda diffusissima anche in Italia.

Pagamenti Contactless

Oggi pagare in un negozio o al ristorante avvicinando il proprio telefono o il proprio smartphone al POS è pratica comune per milioni di utenti nel mondo, nel 1989 però era pura fantascienza. Nel film di Zemeckis abbiamo due esempi di pagamenti contactless: nel primo Marty dona dei soldi in via elettronica per salvare la storica torre dell'orologio di Hill Valley, nel secondo il vecchio Biff paga il taxi senza moneta contante, anticipando ciò che poi saranno in qualche modo Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay nel mondo reale.

Tecnologie di riconoscimento biometrico

Ricordate come i cittadini di Hilldale riuscivano a entrare nelle loro case? Semplicemente poggiando il loro dito su una plancia con riconoscimento biometrico. Ebbene quella fantastica tecnologia è arrivata anche nel mondo reale, sugli smartphone che usiamo quotidianamente e non solo - anzi esistono già tecnologie di riconoscimento facciale 3D capace di superare l'affidabilità delle impronte digitali.

Abbigliamento smart

Negli ultimi anni una nuova categoria di prodotti tecnologici è letteralmente esplosa: si possono definire "oggetti smart indossabili" e possono essere smartwatch come scarpe capaci di chiudere da sole i propri lacci (Nike ha realizzato davvero le sue scarpe con autolacci). Nel film si andava un po' oltre, con giacche in grado di regolare automaticamente la loro misura oppure di asciugarsi quando bagnate, magari ci arriveremo prossimamente...

Videochiamate

Oggi videochiamare qualcuno è diventato normalissimo, addirittura con il COVID-19 è stato fondamentale, con milioni di persone in grado di rimanere in contatto con i loro cari proprio attraverso le chiamate video. Anche il mondo del lavoro è cambiato moltissimo, con "call" attive praticamente tutto il giorno con i colleghi sparsi per il mondo, altra novità anticipata in qualche modo da Ritorno al Futuro Parte 2.

Videogiochi senza controller e visori

Ricordate la scena all'interno del Caffè '80, quanto Wild Gunman veniva definito un gioco per bambini solo perché necessitava delle mani del giocatore per funzionare? Ebbene Microsoft con il suo Kinect ha di fatto annullato il bisogno di un gamepad fisico, trasformando il nostro stesso corpo in un controller. Che poi la tecnologia non abbia sfondato è un altro discorso, Ritorno al Futuro però ha previsto come i videogiochi potessero diventare ultra interattivi. Inoltre Marty McFly Junior indossa durante una cena in famiglia un visore, e sappiamo come Apple, Amazon e Facebook stiano investendo (fra gli altri) nella realtà virtuale per applicazioni del futuro (Facebook lancia il visore per il Metaverso). Dispositivi come i Google Glass hanno persino integrato tecnologie di realtà aumentata in semplici occhiali.

Su cosa hanno sbagliato invece gli autori di Ritorno al Futuro Parte 2? Beh di sicuro nessuno utilizza più i fax (nel 2015 ce n'era uno in ogni stanza), inoltre mancano ancora dei "mini droni" capaci di portare a spasso il cane al posto nostro. Le pubblicità olografiche? Non ce n'è ancora traccia, salvo qualche esperimento; mancano all'appello anche le auto volanti (così come intese nel film). Se escludiamo qualche prototipo futuristico, non esistono neppure i mitici Hoverboard volanti, con e senza motore, anche se con i monopattini elettrici un po' ci siamo avvicinati... Inoltre sempre a proposito di automobili non esiste ancora un vero e proprio mercato di vetture alimentate a rifiuti, abbiamo però il biocombustibile di provenienza biologica (Pro e Contro dei biocarburanti). Chissà che in futuro, vista l'attuale crisi energetica...