Ochoa e Jorge Campos: l'eterna attrazione verso i portieri messicani

Al di là dei fantasisti e degli attaccanti, se c’è un ruolo che da sempre ha affascinato i tifosi di tutto il mondo è quello del portiere. Nel corso degli anni abbiamo visto all’opera tra i pali giocatori che hanno segnato intere generazioni, tra cui il nostro Gianluigi Buffon che è universalmente riconosciuto come il migliore di sempre.

La scuola italiana, al pari di quella tedesca (ricordiamo la protesta della nazionale tedesca in Qatar), è fucina di talenti: basti citare Neuer, Oliver Kahn, ma anche il giovane Donnarumma che è già stato protagonista a Euro 2020, diventando fondamentale ai fini della vittoria della nostra nazionale.

Estendendo il discorso ad altri continenti, non si può non citare la scuola messicana: stravaganti, con divise eccentriche ma allo stesso tempo decisivi, i portieri provenienti dal Messico sono diventati anche delle figure pop.

Emblematico è quanto successo a Jorge Campos, portiere-attaccante semi sconosciuto prima dei Mondiali di USA 1994 (quelli del rigore sbagliato da Roberto Baggio, per intenderci) e poi entrato addirittura in uno spot Nike. In carriera ha realizzato la bellezza di 38 gol, diventando icona del ruolo nonchè uno dei punti di riferimento per la sua tecnica, nonostante i suoi 168 centimetri di altezza, a dimostrazione di come nel calcio non sempre il fisico faccia la differenza. Messi dixit.

Riavvolgendo i nastri e focalizzandoci sul presente però non possiamo non citare Guillermo Ochoa, che ha contribuito ad alzare ulteriormente l’asticella e ha consolidato lo status dei portieri messicani nella storia del calcio. Il calciatore di Guadalajara si è piazzato al settimo posto nella classifica dei migliori portieri al mondo dell’IFFHS, grazie alle eccellenti prestazioni ai Mondiali del 2014, poi bissate anche nel 2018. Decisivo anche nelle squadre in cui ha giocato: Ajaccio (2012), Granada (2017) e Standard Lejia (2019), si è contraddistinto per i suoi ottimi riflessi e il piazzamento tra i pali. Ochoa viene ricordato anche per le parate su Neymar e Thiago Silva, ma nonostante ciò i più informati continuano a raccontare la sua riluttanza nei confronti del ruolo di portiere: d’altronde tutti da piccoli volevamo fare gli attaccanti, e anche “Memo” - questo il soprannome che gli è stato dato dopo la prestazione contro il Brasile - non rappresenta un’eccezione.



La figura di Ochoa è stata anche oggetto di leggende e fake news, che non hanno fatto altro che innalzare ulteriormente il suo status di portiere: nel corso dei Mondiali infatti sono iniziati a circolare fotomontaggi in cui si vedeva l’estremo difensore mostrare felice la falange in più della sua mano.

Tra le icone del calcio messicano figura anche Antonio Carbajal, anch’esso portiere che è passato alla storia per essere il primo calciatore di sempre ad aver disputato cinque mondiali, insieme a gente del calibro di Lionel Messi, Gianluigi Buffon, Rafa Márquez, Lothar Matthäus, Cristiano Ronaldo e Andres Guardado, nomi che rendono l’idea della grandezza di questo calciatore. Carbajal è stata un’icona per il Messico anche per la sua scelta di giocare solo nel campionato domestico: tra il 1948 e il 1950 ha militato nel Real Club España, e tra il 1950 e il 1966 nel León, sebbene le sue parate avessero attirato anche le attenzioni di squadre come il Real Madrid che lui ha sempre rifiutato. Al cuore non si comanda.