Obama insieme a Spielberg a Barcellona per il concerto di Springsteen: la foto è virale

Immaginate di essere un membro dello staff dell’Hotel Palace di Barcellona e di essere di al lavoro in un normale venerdì sera. Ebbene, immaginate a questo punto di ritrovarvi di fronte Bruce Springsteen e Steven Spielberg. Ecco, a questi due aggiungeteci anche l’ex Presidente degli Stati Uniti Barack Obama.

È la trama di un film? No. È quanto successo nella serata di ieri, come documentato nella fotografia pubblicata sull’account Instagram dall’Hotel Palace, che ha immediatamente fatto il giro del web. “È stato un onore dare il benvenuto a Barack Obama, Bruce Springsteen e Steven Spielberg all'Amar Barcelona ieri sera” si legge nella didascalia.

Obama e Spielberg erano a Barcellona in vacanza ed hanno approfittato dell’occasione per assistere al concerto che il Boss ha tenuto allo Stadio Olimpico, nell’ambito del suo tour europeo che toccherà anche l’Italia il prossimo maggio.

Il trio ha fatto tappa anche al ristorante Amar Barcelona, che si trova proprio all’interno dell’Hotel Palace. La serata è stata raccontata dallo chef Rafa Zafra ad una radio locale, a cui ha spiegato che i tre avevano prenotato il tavolo solo proprio qualche ora prima. La sicurezza, che tramite lo chef José Andrés aveva etichettato il tavolo come “molto importante”, aveva esortato tutti a non fare foto con i tre ma alla fine è stato lo stesso Obama a chiedere ai cuochi di fare una fotografia dopo che si è precipitato in cucina per fare i complimenti a tutti.

Qualche settimana fa, su queste pagine abbiamo raccontato perchè i concerti di Springsteen sono unici, ed anche questo racconto lo dimostra ancora una volta.