Oakley esalta i dettagli su strada e in montagna con la tecnologia Prizm

Nel nuovo video di Oakley, gli spettatori vengono portati fuori dal lab per mostrare in azione Prizm ed esaltare i dettagli della tecnologia attraverso gli occhi degli atleti del Team Oakley Sage Kotsenburg, Colby Stevenson, Cory Williams e Sage Erickson.

I tre, hanno messo Prizm alla prova in vari scenari: dalla montagna alla strada, ogni atleta porta le proprie capacità ad un livello superiore con le nuove lenti Oakley, frutto di decenni di test condotti sia in laboratorio che sul campo.

Questa nuova tecnologia affina i dettagli, assicura una perfetta calibrazione del colore e li regola in determinati ambienti per aiutare ad eliminare le distrazioni.



Sage Kostenburg, ad esempio, è uno snowboarder che con Prizm Snow Rose Goldè in grado di accentuare i contrasti per vedere più linee rispetto ai suoi competitor. Lo sciatore Colby Stevenson invece con Prizm Snow Argon ha migliorato la percezione della profondità anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Il ciclista Cory Williams indossa Prizm Road ed evita buche, crepe ed altri ostacoli. Infine, il surfista Sage Erickson con Prizm Tungsten migliora vividezza, contrasti e colori in tempo reale.



La tecnologia Prizm è disponibile su maschere ed occhiali Oakley sia nella linea sole che graduata. Per tutti i dettagli vi rimandiamo al sito ufficiale di Oakley.