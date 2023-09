Il NYT: 'Maneskin ultima rock band', e le figlie di Grohl e Cornell se la ridono

I Maneskin continuano a collezionare trionfi e riconoscimenti, e forti del riconoscimento agli VMA Awards (dinanzi ad una Taylor Swift che ha mandato anche un bacio alla telecamera di Damiano), sono stati al centro di un articolo del New York Times che li ha definiti “l’ultima rock band” (the last rock band).

Tale articolo ha ovviamente scatenato polemiche e discussioni tra fan e non fan sul web, ma ha interessato anche due figlie d’arte non di poco conto. Da una parte Violet Grohl, figlia dell’ex batterista dei Nirvana e frontman dei Foo Fighters Dave Grohl, e dall’altra Lily Cornell, figlia del compianto cantante dei Soundgarden Chris. Le due evidentemente non sono molto d’accordo con l’affermazione del Times e sui social hanno manifestato un divertimento che - inutile dirlo - è subito diventato virale tra coloro che non apprezzano particolarmente Damiano e co.

“Ma chi l’ha scritto questo articolo? Lmao” scrive la figlia di Dave, a cui ha fatto eco la giovane Cornoell con un sonoro “ma che diavolo… ahahahah”.

Evidentemente le due giovani, figlie di due icone del genere, proprio non hanno apprezzato e sono d’accordo con il giornalista del New York Times, come molti altri utenti. I Maneskin d’altronde nonostante la popolarità continuano a dividere gli ascoltatori.