'Nutella Parole': i vasetti realizzati con Treccani celebrano la lingua italiana

Vi ricordate l'edizione limitata di Nutella del 2022, "Nutella con te", che ripercorreva la storia tramite i suoi vasetti? Ecco, anche quest'anno i barattoli della crema al cacao più famosa al mondo ricevono un'edizione limitata di tutto rispetto: a questo giro, quest'ultima si chiama "Nutella Parole" ed è stata realizzata insieme a Treccani.

La collezione, realizzata da Nutella in collaborazione con Treccani, celebra le parole e il significato dietro a ciascuna di esse. La limited edition è basata sull'ultima edizione del Vocabolario Treccani, che comprende ben 100.000 parole e accezioni diverse, di cui 7.000 compongono il "vocabolario base" dell'italiano, ovvero l'insieme di lemmi con cui possiamo elaborare la quasi totalità dei nostri pensieri.

Nutella ha spiegato che la nuova collezione intende "diffondere positività celebrando, attraverso le parole e le loro definizioni, i sentimenti in cui ci identifichiamo o che ci rappresentano". In totale, Nutella e Treccani hanno scelto 21 parole, una per ogni lettera dell'alfabeto italiano, che saranno protagoniste di altrettanti barattoli che finiranno molto presto sugli scaffali dei supermercati.

Tra queste parole troviamo la A di Amore, la U di Unicità, la O di Originalità e la C di Creatività. Ogni vasetto, dunque, mostrerà a caratteri cubitali la lettera che rappresenta, al di sotto della quale verrà posizionata la parola corrispondente a quest'ultima. A decorare il packaging troviamo invece delle illustrazioni realizzate ad hoc, ispirate alla parola scelta da Nutella e Treccani e al mondo che essa evoca.

Treccani ha messo a disposizione il suo database di parole per l'iniziativa di Nutella, collaborando anche con l'azienda alla realizzazione di curiosità per i termini scelti e indicando la loro origine e la loro etimologia.